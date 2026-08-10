Oltre cinquemila indigeni hanno preso parte a una significativa marcia nello Stato del Chiapas, nel sud del Messico, in occasione della Giornata internazionale dei popoli indigeni. L'imponente mobilitazione ha avuto come obiettivo primario la richiesta di pace e la ferma difesa dei loro territori ancestrali, gravemente minacciati dalla violenza e dagli sfollamenti forzati che affliggono le loro comunità.

I manifestanti, appartenenti alle diverse etnie Tzeltal, Chol e Tojolabal, hanno elevato la loro voce per denunciare pubblicamente una serie di problematiche urgenti.

Tra queste, le costanti minacce subite, le espropriazioni di terre e l'implementazione di progetti che, a loro avviso, compromettono irrimediabilmente le comunità locali, le preziose risorse naturali e i loro tradizionali stili di vita. La loro protesta mira a salvaguardare l'integrità culturale e ambientale delle regioni.

La marcia ha visto la partecipazione congiunta di uomini, donne, giovani e bambini, i quali hanno percorso con determinazione oltre dieci chilometri. Il corteo è stato scandito dal ritmo incalzante di tamburi e dal suono evocativo delle trombe di conchiglia, uno strumento a fiato profondamente radicato nella cultura indigena. Questa dimostrazione di unità ha riunito abitanti provenienti da ben cinque diverse regioni del Chiapas, tutti uniti nel chiedere il rispetto incondizionato dei loro territori e il fondamentale diritto a essere consultati su ogni progetto che possa rappresentare una minaccia per la terra, l'acqua e il benessere complessivo delle loro comunità.

Le richieste urgenti delle comunità indigene

Durante la mobilitazione, i partecipanti hanno enfaticamente ribadito la necessità impellente di proteggere i territori tradizionali, considerati pilastri della loro identità e sopravvivenza. Hanno inoltre sottolineato con forza il loro inalienabile diritto a essere pienamente coinvolti nei processi decisionali che riguardano direttamente le loro terre. Le comunità hanno evidenziato come la crescente violenza e i drammatici sfollamenti stiano avendo un impatto devastante sulle popolazioni locali, esigendo interventi concreti per garantire la sicurezza e il pieno rispetto dei diritti umani. La loro richiesta è chiara: "Chiediamo il rispetto dei nostri territori e il diritto a essere consultati", un appello risuonato lungo tutto il percorso della marcia.

Contesto e solidarietà delle organizzazioni sociali

La significativa manifestazione si è svolta in un contesto di profonda rilevanza, coincidendo con la commemorazione dell'anniversario luttuoso di Samuel Ruiz García, il venerato vescovo emerito di San Cristóbal. L'evento ha visto una massiccia partecipazione di organizzazioni sociali e difensori dei diritti umani, che hanno espresso la loro solidarietà alla causa indigena. Circa cinquemila persone, provenienti da numerosi municipi del Chiapas, si sono unite alla mobilitazione, portando con sé anche l'immagine del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, tragicamente ucciso il 20 ottobre 2024, per esigere con determinazione chiarezza e giustizia sulla sua morte prematura.

Tra i partecipanti attivi vi erano membri della comunità indigena di Chenalhó e dell'organizzazione civile Las Abejas de Acteal, gruppi noti per il loro impegno nella difesa dei diritti. Essi hanno preso parte a una toccante cerimonia presso un altare maya, eretto in onore di Samuel Ruiz García, un momento di profonda spiritualità e ricordo. I contingenti hanno preso il via da diversi punti strategici di San Cristóbal de las Casas, unendo le loro forze per ribadire la ferma volontà di difendere i diritti umani e promuovere la giustizia per tutte le popolazioni indigene dello Stato del Chiapas.