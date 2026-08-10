Il Sindacato dei giornalisti palestinesi ha documentato 108 attacchi contro giornalisti e operatori dei media palestinesi nel solo mese di luglio. Il Comitato per le libertà del sindacato ha dettagliato la natura di questi episodi, che includono arresti, pestaggi, interrogatori e l'ostruzione del lavoro giornalistico. Tra le violazioni figurano l'uso di granate stordenti e gas lacrimogeni, aggressioni da parte di coloni, irruzioni in abitazioni e sedi di organi di informazione, oltre al sequestro e alla distruzione di attrezzature giornalistiche.

Il rapporto evidenzia 58 casi di brevi detenzioni e significative restrizioni alla libertà di informazione, le violazioni più frequenti nel periodo analizzato. Sono state documentate anche 11 aggressioni da parte di coloni ai danni di giornalisti e troupe televisive. Questi episodi includono violenze fisiche, spintoni, minacce e tentativi di ostacolare il lavoro dei professionisti, in particolare durante la copertura di incidenti e violazioni in diverse aree della Cisgiordania.

Restrizioni e aggressioni: un quadro preoccupante

Il Comitato per le libertà ha inoltre registrato due casi di espulsione di giornalisti dalla moschea di Al-Aqsa, a seguito di provvedimenti che ne limitavano l'accesso ai cortili per periodi determinati.

Queste azioni si inseriscono in un contesto più ampio di continue restrizioni che compromettono la capacità dei giornalisti di svolgere il proprio lavoro e di coprire liberamente gli eventi sul campo, come dettagliato dal sindacato.

Le aggressioni perpetrate dai coloni si sono manifestate attraverso episodi di violenza fisica e reiterati tentativi di impedire la documentazione di incidenti. Le aree della Cisgiordania, in particolare, sono state il teatro di numerosi di questi episodi durante la copertura di eventi e violazioni, rendendo complesso il lavoro delle troupe giornalistiche.

La Moschea di Al-Aqsa: un sito di rilevanza internazionale

La moschea di Al-Aqsa, situata nella storica Città Vecchia di Gerusalemme, è riconosciuta come uno dei luoghi più significativi dal punto di vista religioso e storico per l'intera comunità islamica.

L'area della moschea e i suoi dintorni godono di uno status internazionale, ribadito da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'UNESCO, che ne hanno sottolineato il carattere esclusivamente islamico. In questo contesto di elevata sensibilità e attenzione globale, la presenza di restrizioni e provvedimenti che limitano l'accesso dei giornalisti alla moschea di Al-Aqsa assume una particolare rilevanza, evidenziando le complessità della situazione.