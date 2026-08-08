Il calciomercato di Serie B entra nella sua fase più calda, i tifosi sono in attesa di news e continuano a sottoscrivere tanti abbonamenti, e le grandi ambizioni delle squadre si traducono in trattative sempre più importanti. Tra le società maggiormente attive ci sono Palermo, Catanzaro e Sampdoria, tutte alla ricerca degli ultimi tasselli per completare organici competitivi.

Il Palermo, dopo l’ingresso di Strefezza, sta per piazzare un altro colpo di assoluto livello. Il direttore sportivo Osti è infatti vicinissimo ad Almena, centrocampista classe 2004 attualmente all’Al-Qadsiah, club nel quale milita anche Matteo Retegui.

Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e con un passato nel Girona, ha già raggiunto un accordo con il club rosanero. Ora resta da definire l’intesa con la società saudita: filtra comunque grande ottimismo per la chiusura dell’operazione. Un altro segnale forte da parte del Palermo, deciso a non ripetere gli errori della scorsa stagione e a costruire una squadra da vertice.

Catanzaro vicino a Longonda, quasi fatta per Pecorino

Si muove anche il Catanzaro, concentrato sulla pista che porta a Jean-Pierre Longonda. Il centrocampista belga classe 2002, di origini congolesi e di proprietà del Koper, è un profilo particolarmente interessante per la mediana giallorossa. Cresciuto nel settore giovanile del Lille, può giocare sia da vertice basso sia da mezzala, garantendo fisicità, dinamismo e capacità di recuperare palloni.

Nell’ultima stagione in Slovenia ha collezionato 30 presenze e 4 gol.

La concorrenza, però, è tutt’altro che trascurabile: la Cremonese è fortemente interessata, mentre nelle scorse settimane avevano effettuato sondaggi anche Mantova e Padova. Il ds Ciro Polito è pronto ad affondare il colpo per provare ad anticipare le rivali e regalare alla squadra un altro rinforzo per il centrocampo.

Ma non finisce qui: il Catanzaro è vicino a Pecorino, attaccante e questo affare a sua volta può chiudere un'altra tratattiva di cui si é parlato tanto: Pittarello al Pisa. Infatti con Pecorino, il Catanzaro riempirebbe quel tassello lasciato libero dall'eventuale partenza di Pittarello seguito da settimane dal Pisa.

Samp scatenata: Pierini e un portiere

Infine, attenzione alla Sampdoria. Se Pierini, in uscita dal Sassuolo, rappresenta uno degli obiettivi principali per gli esterni offensivi, proprio dal club neroverde potrebbe arrivare anche il nuovo portiere. Secondo le indiscrezioni, Stefano Turati resta infatti in cima alle gerarchie blucerchiate: non è esclusa, dunque, l’idea di un doppio affare con il Sassuolo.

Per la porta restano comunque in corsa anche Vindahl dello Sparta Praga e Paleari del Torino. La Sampdoria continua a valutare le alternative, ma l’asse con il Sassuolo potrebbe diventare uno dei più caldi delle prossime settimane.