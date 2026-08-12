Pietro Ciucci, presidente della società Stretto di Messina, ha annunciato che le raccomandazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relative al progetto del Ponte sullo Stretto sono state non solo previste, ma anche già integrate e sono in corso di attuazione. Ciucci ha ribadito che le osservazioni formulate dall'organo tecnico sono state pienamente considerate.

Le affermazioni di Ciucci giungono in seguito alla pubblicazione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il presidente della società, responsabile della realizzazione dell'opera, ha specificato che tutte le osservazioni tecniche e le richieste di approfondimento sono state recepite e inserite nella documentazione progettuale e nei piani di lavoro.

Le raccomandazioni e l'avanzamento del progetto

Ciucci ha dettagliato che le raccomandazioni si concentrano su aspetti tecnici e procedurali cruciali, come la sicurezza dell'infrastruttura, l'aggiornamento delle tecnologie impiegate e una rigorosa gestione dei rischi. Ha inoltre sottolineato che la società ha prontamente avviato tutte le attività necessarie per dare piena e completa risposta alle richieste avanzate dal Consiglio.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina si conferma come una delle più significative opere infrastrutturali in fase di realizzazione in Italia, coinvolgendo un'ampia rete di enti e istituzioni.

In questo contesto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ricopre un ruolo essenziale di controllo e supervisione tecnica sui grandi progetti, esprimendo pareri e formulando raccomandazioni che sono obbligatorie per legge.

Il ruolo della società Stretto di Messina

La società Stretto di Messina detiene la responsabilità primaria per la progettazione e realizzazione del ponte. Costituita specificamente per gestire l'intero iter realizzativo dell'opera, la società coordina tutte le attività tecniche, amministrative e di verifica, operando in stretta collaborazione con le autorità competenti. Il presidente Ciucci ha riaffermato l'impegno della società a proseguire il lavoro in piena sintonia con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e con tutti gli altri enti coinvolti, al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle normative vigenti e degli standard di sicurezza più elevati.

L'attenzione scrupolosa alle raccomandazioni tecniche e la sinergia tra le diverse istituzioni coinvolte si configurano come pilastri fondamentali per il proficuo avanzamento del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.