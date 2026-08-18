Durante un periodo segnato dalle notizie su calciomercato e abbonamenti, purtroppo arrivano anche news diverse e tristi riguardanti il calcio. Sono infatti ore di forte apprensione per la Serie A in generale e in casa Cagliari nello specifico.

Yael Trepy, giovane attaccante francese di 20 anni, ricoverato all’ospedale di Sassari dopo un grave incidente avvenuto domenica in piscina. Il calciatore si trovava in una villa a Baja Sardinia quando è finito in difficoltà nella parte più profonda della piscina, rischiando di annegare.

Trepy è stato soccorso e trasferito in elicottero a Sassari.

Le sue condizioni restano delicate: è intubato e mantenuto in coma farmacologico, mentre i medici stanno monitorando anche una polmonite provocata dall’acqua ingerita. La prognosi resta riservata, anche se nelle ultime ore sarebbe filtrato un cauto ottimismo e si starebbe valutando il momento più adatto per provare a risvegliarlo.

Il dramma ha scosso profondamente tutto l’ambiente rossoblù. Trepy era arrivato a Cagliari nel gennaio 2023 dopo essere stato individuato nel settore giovanile del Créteil Lusitanos. In Sardegna aveva iniziato un percorso di crescita importante, passando dalla Primavera alla prima squadra e conquistando progressivamente la fiducia di Fabio Pisacane.

Nella scorsa stagione aveva lasciato il segno anche con il gol decisivo nella finale di Coppa Italia Primavera contro il Milan.

Poi era arrivata un’altra grande emozione: la prima rete in Serie A, segnata a Cremona, in una partita nella quale il Cagliari era riuscito a rimontare.

Durante la preparazione estiva il giovane francese aveva mostrato grande determinazione, guadagnandosi spazio e considerazione. Ora, però, il calcio passa inevitabilmente in secondo piano. Compagni, staff, società e familiari attendono aggiornamenti dall’ospedale, con la speranza che Trepy possa superare questa durissima prova. In queste ore tutto il mondo rossoblù resta unito attorno al ragazzo e alla sua famiglia.

Il Cagliari in attesa di aggiornamenti

Il Cagliari resta dunque in attesa di nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Yael Trepy.

Il giovane attaccante è ricoverato all’ospedale di Sassari, dove prosegue il monitoraggio da parte dei medici. La società, i compagni e lo staff seguono l’evoluzione della situazione, mentre la famiglia del calciatore gli è vicina in queste ore successive al grave incidente avvenuto in piscina, in Sardegna.