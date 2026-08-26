Ad Aosta, è stato costituito il Comitato Quartiere Dora verde con l'obiettivo di contrastare la realizzazione di un nuovo centro commerciale nella zona est della città. L'iniziativa si focalizza sull'opposizione alla variante al Piano urbanistico di dettaglio, recentemente approvata dal Comune di Aosta. Tale variante ha modificato la destinazione d’uso di un'area strategica, situata tra via Lavoratori Vittime del Col du Mont, via Berthet e via Buthier, convertendola da residenziale a commerciale.

Le ragioni del Comitato e l'avvio della raccolta firme

Il comitato, attraverso le sue portavoci Liliana Verre e Svetlana Duhaniuc, ha voluto "sgomberare il campo da qualsiasi equivoco", chiarendo che "su quell’area privata non potranno in alcun modo sorgere case popolari, poiché la destinazione consentita è esclusivamente quella legata all’edilizia residenziale privata". Le rappresentanti hanno enfatizzato la loro posizione, affermando che "di fronte alla scelta tra un nuovo insediamento della grande distribuzione e la salvaguardia dell’area verde, la priorità assoluta per il quartiere deve essere la tutela dell’ambiente e della qualità della vita".

Per dare forza alla propria richiesta, il comitato ha organizzato una raccolta firme indirizzata al Consiglio regionale.

L'appuntamento è fissato per sabato 29 agosto, dalle ore 9 alle 18, presso il parco di piazza Battaglione Cervino. La petizione mira a sollecitare l'apertura di un confronto costruttivo con il Comune di Aosta per il ritiro della variante urbanistica. Contestualmente, si chiede l'avvio di un dialogo trasparente con i residenti e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di destinare l’area a spazi verdi, luoghi di aggregazione o servizi di prossimità che siano realmente utili alla cittadinanza.

Il contesto urbanistico e il ruolo del Comune

Il Comune di Aosta detiene la responsabilità della pianificazione urbanistica del territorio cittadino e gestisce, tramite il Piano urbanistico di dettaglio, le destinazioni d’uso delle diverse aree urbane.

Le varianti urbanistiche rappresentano strumenti essenziali che permettono di aggiornare le previsioni originarie del piano regolatore, adattandole sia alle nuove esigenze della collettività sia alle specifiche richieste dei privati. Il processo di approvazione di una variante al Piano urbanistico di dettaglio prevede fasi di consultazione pubblica e una deliberazione finale da parte del Consiglio comunale, garantendo un iter democratico.

L'area oggetto della contestata variante è strategicamente posizionata tra via Lavoratori Vittime del Col du Mont, via Berthet e via Buthier. Secondo il Comitato Quartiere Dora verde, questa zona dovrebbe essere prioritariamente destinata a funzioni di utilità sociale e ambientale, piuttosto che a nuove costruzioni commerciali.

Il dibattito in corso tra l'amministrazione comunale, il comitato e i cittadini si inserisce, pertanto, nel più ampio contesto della gestione del territorio e dell'importanza della partecipazione pubblica nelle decisioni urbanistiche locali, sottolineando la necessità di un equilibrio tra sviluppo e salvaguardia del patrimonio ambientale e sociale.