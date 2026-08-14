La Guardia di Finanza di Verbania ha intensificato le sue operazioni nel Verbano-Cusio-Ossola, portando alla luce, negli ultimi due mesi, otto evasori totali e paratotali. Questi soggetti sono stati ritenuti responsabili di un'evasione fiscale complessiva stimata in cinque milioni di euro. Il comando provinciale ha reso noto che, nel medesimo periodo, sono stati condotti ben 500 interventi di polizia economico-finanziaria, che hanno permesso di accertare un ammontare di oltre 14 milioni di euro non dichiarati al fisco. L'azione delle Fiamme Gialle si conferma cruciale per la tutela delle entrate statali e la regolarità del mercato.

Verifiche approfondite nei settori turistico e commerciale

Le operazioni si sono concentrate in particolare sui settori turistico e commerciale, aree vitali per l'economia locale. Nelle verifiche sul corretto rilascio di scontrini e ricevute fiscali, condotte in 150 esercizi – tra cui ristoranti, gelaterie, bar, strutture ricettive e negozi di souvenir, tutti a prevalente vocazione turistica – è emerso un quadro preoccupante: quasi un caso su due presentava violazioni. Ancora più critica la situazione nel commercio ambulante, specialmente nei mercati turistici, dove le irregolarità sono state riscontrate in ben due terzi dei casi. Un'attenzione specifica è stata dedicata al contrasto del lavoro nero nel comparto turistico.

In circa 30 strutture, tra ristoranti, bar e alloggi, sono stati identificati 130 lavoratori. Di questi, 14 erano completamente in nero e altri 9 con posizioni lavorative irregolari. Emblematico il caso di un rifugio montano, dove due persone operavano senza alcun contratto regolare.

Anomalie nel trasporto lacustre e negli affitti brevi

Le indagini non si sono limitate alle attività a terra, ma hanno esteso il loro raggio d'azione anche al trasporto turistico lacustre, in particolare quello diretto verso le rinomate Isole Borromee, dove sono state riscontrate diverse irregolarità. Analogamente, il settore delle locazioni brevi è stato oggetto di attenti controlli, che hanno portato all'individuazione di due gestori di affittacamere operanti in modo non conforme alle normative vigenti.

Questi interventi mirati si inseriscono in una più ampia strategia di intensificazione delle attività di contrasto all'evasione fiscale e al lavoro irregolare, volta a garantire la legalità e la trasparenza nell'intera provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

L'impegno della Guardia di Finanza per la legalità economica

L'operato della Guardia di Finanza di Verbania si conferma essenziale per la prevenzione e la repressione degli illeciti economico-finanziari nel territorio provinciale. L'attenzione è rivolta in modo specifico ai settori del turismo e del commercio, che costituiscono pilastri fondamentali dell'economia locale. L'obiettivo primario delle Fiamme Gialle è la tutela delle entrate dello Stato e la garanzia della regolarità delle attività economiche, un impegno perseguito attraverso una serie di controlli mirati e interventi coordinati, fondamentali per contrastare ogni forma di illegalità e assicurare un ambiente economico equo e trasparente.