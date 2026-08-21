La questione della sicurezza per il principe Harry e Meghan Markle ha sollevato un acceso dibattito nel Regno Unito. Si stima che il costo della scorta per i Duchi di Sussex, in caso di un loro ritorno stabile nel Paese, potrebbe ammontare fino a 5 milioni di sterline all'anno. Questa cifra ha generato una vasta polemica tra l'opinione pubblica e le istituzioni britanniche, in particolare per quanto riguarda chi dovrebbe farsi carico di tali spese, considerando le recenti scelte della coppia.

Il ritorno dei Duchi di Sussex e la questione dei costi di protezione

Harry e Meghan, dopo essersi trasferiti negli Stati Uniti e aver rinunciato agli incarichi ufficiali all'interno della famiglia reale, hanno mantenuto un profilo pubblico molto elevato. Nonostante questa scelta di vita indipendente, la loro sicurezza durante eventuali soggiorni o trasferimenti nel Regno Unito rimane un tema di particolare sensibilità. La stima di 5 milioni di sterline è stata calcolata come possibile spesa annuale per garantire una protezione adeguata alla coppia e ai loro figli, in linea con gli standard di sicurezza previsti per i membri della famiglia reale. Questa valutazione tiene conto delle esigenze specifiche legate al loro status e alla loro visibilità globale.

Polemiche e reazioni nel Regno Unito: chi paga la scorta?

La notizia di questa potenziale spesa ha suscitato reazioni contrastanti e ha alimentato il dibattito. Alcuni esponenti politici e una parte significativa dell'opinione pubblica si sono interrogati sulla legittimità di destinare fondi pubblici alla sicurezza di Harry e Meghan, soprattutto in considerazione della loro scelta di abbandonare i doveri reali. La questione si inserisce in un contesto più ampio di discussione sul ruolo e i privilegi della famiglia reale, un tema che riceve un'attenzione ancora maggiore in un periodo caratterizzato da una crescente sensibilità verso la spesa pubblica. Nel dibattito sono emerse domande sulla possibilità che la coppia contribuisca direttamente ai costi della propria protezione, oppure che vengano adottate soluzioni alternative rispetto al finanziamento statale esclusivo.

Il tema della sicurezza dei membri della famiglia reale, anche di coloro che hanno scelto di vivere all'estero o di rinunciare agli incarichi ufficiali, resta dunque al centro dell'attenzione pubblica e istituzionale nel Regno Unito, evidenziando la complessità e la delicatezza della questione.