Scade domani, 21 agosto 2026, il termine ultimo per i titolari del Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) a Roma per scegliere la targa principale da associare al proprio permesso. Dal 22 agosto, infatti, entreranno in vigore nuove regole che ridurranno le targhe associabili al CUDE da tre a due, con l'obbligo di indicare quale sia la “principale” e quale la “secondaria”.

A partire dal 22 agosto, l'accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) sarà consentito esclusivamente ai veicoli con la targa principale registrata. La scelta può essere effettuata entro domani tramite lo sportello online di Roma Servizi per la Mobilità oppure presso lo sportello al pubblico di via Silvio D’Amico 38.

Quest'ultimo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:00, previo appuntamento prenotabile con l'app SolariQ o chiamando il numero 0657003.

Le nuove disposizioni per le targhe CUDE

Per i titolari di CUDE che non provvederanno all'indicazione delle targhe entro il termine, dal 22 agosto scatterà l'individuazione d'ufficio. In questi casi, verrà eliminata la targa con l'immatricolazione più vecchia e quella più recente sarà identificata come targa principale. La targa rimanente sarà inserita come secondaria. Questo criterio temporale si applicherà anche a chi ha già due targhe ma non ha effettuato la scelta.

Nel caso in cui l'utente necessiti di utilizzare il veicolo associato alla targa secondaria, dovrà preventivamente accedere all'applicativo web disponibile sul portale o sul Servizio online per modificare le targhe, indicando come principale la vettura secondaria e viceversa.

Questa flessibilità è garantita per adattarsi alle diverse esigenze di mobilità.

Dati e raccomandazioni per l'adeguamento

Roma Servizi per la Mobilità registra ancora circa 26 mila titolari di contrassegno CUDE (riferiti ai soli utenti di Roma) con tre targhe associate. Sono invece 17.414 coloro che non hanno ancora indicato la targa principale e la “secondaria”. Per tutti questi utenti, l'adeguamento alle nuove regole è fondamentale per mantenere l'accesso alle ZTL con il veicolo desiderato e per evitare disagi o limitazioni.