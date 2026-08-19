Due escursionisti di nazionalità francese sono stati recuperati nella tarda serata di ieri, dopo aver smarrito il sentiero durante un’escursione nella suggestiva Valle Maira, nel Cuneese. L’allarme, che ha attivato una complessa macchina dei soccorsi, è stato lanciato nel tardo pomeriggio, quando i due si sono trovati in difficoltà nella zona di Stroppo, precisamente tra la borgata Morinesio e le pendici del monte Nebin.

L’intervento ha richiesto un’ampia mobilitazione di forze, evidenziando ancora una volta la professionalità e la coordinazione delle squadre di soccorso che operano sul territorio montano piemontese.

La notizia del loro smarrimento ha generato una rapida reazione, essenziale per garantire la sicurezza degli sfortunati escursionisti in un’area nota per le sue peculiarità.

Le complesse operazioni di ricerca e recupero

Le operazioni di ricerca e recupero si sono svolte in un’area particolarmente ampia e complessa, rendendo l’intervento impegnativo per tutti i partecipanti. Sul campo sono stati impiegati i tecnici specializzati del Soccorso alpino e speleologico piemontese, affiancati dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dalle squadre dei Vigili del Fuoco. Questa sinergia tra diverse entità ha permesso di coprire un vasto territorio, battendo palmo a palmo le zone dove i due escursionisti avrebbero potuto trovarsi.

Per diverse ore, le squadre hanno lavorato incessantemente, sfidando l’oscurità e le difficoltà del terreno, con l’obiettivo primario di localizzare e mettere in sicurezza i due dispersi. Solo verso sera, grazie all’impegno congiunto e alla profonda conoscenza del territorio, gli escursionisti sono stati finalmente raggiunti. Una volta individuati, sono stati accompagnati a valle in sicurezza, ponendo fine a ore di apprensione. L’intera operazione si è conclusa intorno alla mezzanotte, con il rientro di tutte le squadre e la messa in salvo dei due cittadini francesi.

Il contesto della Valle Maira e l’importanza del soccorso alpino

La Valle Maira, situata in provincia di Cuneo, è una meta ambita dagli amanti della montagna e dell’escursionismo, ma è anche un territorio che presenta sfide significative.

I suoi sentieri, che si snodano attraverso zone impervie e talvolta insidiose, possono diventare particolarmente pericolosi in presenza di condizioni meteo avverse o di ghiaccio, come spesso accade durante le stagioni più fredde o ad alta quota. Queste caratteristiche rendono la preparazione e la prudenza elementi fondamentali per chiunque decida di avventurarsi tra le sue vette.

Il Soccorso alpino e speleologico piemontese svolge un ruolo cruciale in questo contesto, operando con regolarità per garantire assistenza e sicurezza a tutti coloro che frequentano l’ambiente montano. Gli interventi in questa valle possono prevedere l’impiego di risorse significative, inclusi l’elisoccorso e squadre altamente specializzate dei vigili del fuoco, come già avvenuto in precedenti occasioni per altri episodi di soccorso.

La tempestività dell’allarme e la collaborazione tra le diverse forze di soccorso si confermano, in situazioni come quella di ieri, fattori determinanti per il successo delle operazioni e per la salvaguardia della vita degli escursionisti.