I Carabinieri hanno portato a termine un'importante operazione nel Foggiano, culminata con l'arresto di sette persone. Gli individui sono stati fermati con l'accusa di aver compiuto numerosi e violenti assalti a sportelli bancomat, impiegando una tecnica criminale particolarmente aggressiva e rischiosa: l'utilizzo di ordigni artigianali noti come "marmotte esplosive". L'intervento delle forze dell'ordine è scattato nelle prime ore dell'alba, coinvolgendo diverse località all'interno della provincia di Foggia. Questa operazione rappresenta un significativo successo nella lotta contro la criminalità organizzata dedita a questo genere di reati, spesso caratterizzati da un'elevata pericolosità sociale e da un notevole impatto sul territorio.

La strategia criminale e l'ampia portata degli assalti

Le indagini approfondite hanno permesso di ricostruire la strategia criminale e le modalità operative della banda. È emerso che i componenti del gruppo agivano in modo estremamente coordinato e con una chiara ripartizione dei ruoli, colpendo sportelli bancomat non solo nel Foggiano, ma estendendo la loro azione anche alle province limitrofe di Bari e Barletta-Andria-Trani. Questa estensione geografica sottolinea la capacità organizzativa e la pericolosità del sodalizio criminale. Il modus operandi prevedeva l'introduzione delle cosiddette "marmotte", ovvero dispositivi esplosivi di fabbricazione artigianale, direttamente all'interno dei meccanismi dei bancomat.

L'obiettivo era provocare un'esplosione controllata per forzare i sistemi di sicurezza e accedere al denaro contante. Gli investigatori hanno documentato con precisione numerosi episodi di questo tipo, alcuni dei quali hanno causato danni materiali ingenti non solo al denaro sottratto, ma anche alle strutture edilizie degli istituti bancari e ai complessi sistemi di sicurezza, compromettendo gravemente la funzionalità degli sportelli automatici.

Il contrasto ai reati predatori e la pericolosità delle "marmotte"

L'intera operazione è stata coordinata con efficacia dalla Procura della Repubblica, che ha guidato le attività investigative fino alla completa ricostruzione della rete di collegamenti e delle dinamiche interne tra i membri della banda.

La loro attività, caratterizzata da una spiccata sistematicità e da una chiara finalità predatoria, ha avuto un impatto considerevole sulla percezione di sicurezza delle comunità locali e ha generato notevoli disagi per gli istituti di credito coinvolti. Gli arresti rappresentano, pertanto, un risultato di grande rilevanza nella costante e determinata lotta contro i reati predatori, in particolare quelli che colpiscono il settore bancario. L'utilizzo delle "marmotte esplosive" è una tecnica criminale purtroppo già conosciuta dalle forze dell'ordine, ma che continua a essere considerata estremamente pericolosa. I rischi associati a questa pratica non si limitano alla sola deflagrazione e al furto, ma si estendono ai gravi danni strutturali che possono essere arrecati agli edifici e ai sistemi di sicurezza delle banche.

Tali danni comportano non solo perdite economiche dirette, ma anche potenziali pericoli per l'incolumità pubblica. Questa operazione ribadisce l'impegno delle autorità nel contrastare con fermezza tali fenomeni criminali, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e alle attività economiche presenti sul territorio.