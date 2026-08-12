Un grave episodio di vandalismo ha colpito il comune di Tollo, in provincia di Chieti, dove una telecamera di videosorveglianza, installata strategicamente per contrastare l'annoso problema dell'abbandono illecito dei rifiuti, è stata deliberatamente danneggiata. La notizia è stata diffusa dal sindaco, Angelo Radica, che ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, definendo gli autori di questo gesto come veri e propri "terroristi". La telecamera, posizionata in un'area particolarmente sensibile del territorio comunale, aveva la funzione cruciale di registrare e, soprattutto, di scoraggiare i comportamenti irresponsabili legati allo smaltimento abusivo dei rifiuti, un fenomeno che deturpa l'ambiente e incide negativamente sulla qualità della vita dei residenti.

La ferma reazione del sindaco e i dettagli dell'atto vandalico

L'amministrazione comunale di Tollo aveva intrapreso l'iniziativa di installare un sistema di videosorveglianza avanzato proprio per arginare il dilagante fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, che da tempo rappresenta una sfida significativa per la tutela del territorio e il decoro urbano. Il recente danneggiamento della telecamera ha provocato una reazione decisa da parte del primo cittadino. Il sindaco Radica ha infatti dichiarato con fermezza: "Chi compie questi atti è un terrorista perché danneggia l'ambiente e, di conseguenza, l'intera comunità". Nonostante la chiara intimidazione e il danno subito, il sindaco ha ribadito con forza l'intenzione dell'amministrazione di proseguire con determinazione la lotta all'abbandono dei rifiuti, sottolineando che tali gesti non fermeranno l'impegno civico e istituzionale.

Videosorveglianza: uno strumento chiave contro i reati ambientali

Nell'ambito delle politiche comunali volte alla salvaguardia ambientale e al rispetto delle normative, la videosorveglianza si configura come uno strumento di fondamentale importanza. Essa è essenziale non solo per l'identificazione precisa dei responsabili di comportamenti illeciti, ma anche per la più ampia tutela del patrimonio naturale e del benessere collettivo. L'installazione di queste telecamere è stata motivata dalla stringente esigenza di monitorare con efficacia le aree più vulnerabili e soggette a frequenti episodi di abbandono di rifiuti, garantendo al contempo una maggiore percezione di sicurezza per i cittadini. L'amministrazione comunale ha voluto chiarire che questo atto di vandalismo, sebbene deplorevole, non intaccherà in alcun modo le iniziative già avviate e quelle future, tutte orientate a salvaguardare il territorio e a promuovere attivamente il rispetto delle regole e dell'ambiente.