Un uomo di cinquant'anni, originario di Lanciano (Chieti), si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Pescara. Il grave stato di salute è conseguenza di un trauma cranico commotivo subito nella notte di domenica. L'uomo era intervenuto per difendere il figlio diciottenne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacesia, una nota località della costa teatina.

Le prime ricostruzioni dell'accaduto indicano che il cinquantenne sarebbe stato colpito con un pugno alla mandibola da un diciannovenne.

L'impatto violento avrebbe causato la caduta dell'uomo, che nell'urto avrebbe battuto la testa, riportando così il grave trauma. Sull'episodio sono in corso approfondite indagini da parte delle Forze dell’Ordine e della magistratura, volte a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.

Reazioni istituzionali e impegno per la sicurezza

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso profondo dolore e vicinanza alla famiglia dell'uomo ferito. Nel suo intervento, il primo cittadino ha rimarcato l'importanza di un assoluto rispetto per il lavoro degli inquirenti, sottolineando al contempo la cruciale necessità di azioni concrete in termini di prevenzione, educazione, ascolto e presenza di una comunità educante.

Il Comune di Fossacesia ha assicurato che seguirà con la massima attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo istituzionale con le autorità competenti. L'amministrazione comunale ha inoltre ribadito il proprio fermo impegno su sicurezza, prevenzione e politiche giovanili, pilastri fondamentali per il benessere della collettività.

L'assistenza specialistica all'ospedale di Pescara

L'ospedale di Pescara, dove il cinquantenne è stato prontamente trasferito e ricoverato, vanta un reparto di Neurochirurgia altamente specializzato. Questa unità si dedica alla diagnosi e al trattamento di patologie traumatiche e non traumatiche che interessano il sistema nervoso centrale e periferico.

Il presidio ospedaliero rappresenta un punto di riferimento essenziale per l'emergenza-urgenza nell'intera regione Abruzzo, garantendo un'assistenza specialistica continua, ventiquattro ore su ventiquattro, per i casi di maggiore gravità e complessità clinica.