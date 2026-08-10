Un incendio si è sviluppato nella mattinata del 10 agosto 2026 in un capannone situato nella zona industriale di Cupello, in provincia di Chieti, nel Vastese. Dalle fiamme si è alzata una densa colonna di fumo nero, la cui natura è oggetto di accertamenti. L'edificio, un deposito di rifiuti, era sotto sequestro da alcuni anni a seguito di un esposto presentato dalla sindaca Graziana Di Florio, che aveva segnalato la presenza di rifiuti abbandonati al suo interno. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato con quattro squadre e sei mezzi per contenere le fiamme e gestire la complessa situazione.

Materiali coinvolti e indagini in corso

Il capannone sotto sequestro conteneva al suo interno parti di auto, pneumatici e altri rifiuti. Tra questi, si ritiene che bombolette possano essere probabilmente esplose a causa delle alte temperature registrate nei giorni precedenti. L'incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, la cui natura è oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono state emesse prescrizioni specifiche per la popolazione.

Richieste di intervento e monitoraggio ambientale

La sindaca di Cupello, Graziana Di Florio, si è recata personalmente sul posto. Ha inoltre scritto alla Asl Lanciano Vasto Chieti e all'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, chiedendo un sopralluogo urgente.

L'obiettivo è verificare la qualità dell'aria e valutare eventuali ricadute sulle aree circostanti, dove sono presenti anche orti. La sindaca ha sottolineato la necessità di monitorare la situazione per tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Il contesto della zona industriale e il ruolo di Arpa

La zona industriale di Cupello, dove si è verificato l'incendio, ospita diverse attività produttive e aree di stoccaggio. L'Arpa Abruzzo, coinvolta per i controlli ambientali richiesti dalla sindaca, è l'ente regionale preposto alla tutela dell'ambiente e al monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo nella regione. L'Agenzia svolge attività di controllo e supporto tecnico-scientifico, fondamentali per la prevenzione e la gestione delle emergenze ambientali.