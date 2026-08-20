Una donna di 75 anni è stata ricoverata all'ospedale di Chieti per un'infezione da virus West Nile, trasmessa da una zanzara autoctona. La paziente è giunta al Pronto Soccorso in condizioni critiche, con un quadro clinico grave aggravato da patologie croniche pregresse. La prognosi resta riservata; la donna è sotto stretto monitoraggio, le sue condizioni sono stabili e prosegue la terapia con antibiotici e antivirali.

Indagini epidemiologiche e prevenzione

L'indagine epidemiologica, condotta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Lanciano Vasto Chieti, ha ricostruito gli spostamenti della donna nei giorni precedenti il ricovero.

È stato accertato che la paziente non si è allontanata dalla propria abitazione e non ha effettuato viaggi in aree tropicali, confermando l'origine locale dell'infezione. Jacopo Vecchiet, responsabile delle Malattie Infettive, ha sottolineato l'efficacia della rete regionale e aziendale nel diagnosticare tempestivamente la malattia, anche grazie a un alert attivato in precedenza.

Sorveglianza sul territorio e raccomandazioni

Per rafforzare la sorveglianza, i veterinari del Dipartimento di Prevenzione hanno installato tre fototrappole per la cattura di zanzare nella zona di residenza della donna. Inoltre, sono stati effettuati prelievi su due animali in un allevamento locale per verificare sospetti casi di West Nile.

Il Siesp sta inviando una nota ai sindaci della provincia di Chieti, invitandoli a proseguire con gli interventi di lotta antilarvale nelle abitazioni private, nei luoghi di vacanza e nei parchi pubblici, e a valutare interventi straordinari preventivi in aree non abitualmente disinfestate in occasione di eventi all'aperto con alta affluenza.

Questo è il secondo caso di West Nile registrato in Abruzzo. Mauro Palmieri, direttore generale della Asl, ha ribadito che il virus circola sul territorio e ha raccomandato alle persone fragili e con patologie croniche, come diabete, cardiopatie e ipertensione, di prestare particolare attenzione alle misure di protezione dalle punture di zanzara.