È venuta a mancare Milena Mogavero Lo Forte, figura emblematica del volontariato siciliano e fondatrice nonché presidente dell'Associazione Donatori Thalassa. La notizia della sua scomparsa, diffusa il 10 agosto, ha lasciato un profondo vuoto in quanti ne hanno conosciuto l'instancabile dedizione. Mogavero Lo Forte è stata un punto di riferimento insostituibile, dedicando la sua vita alla promozione della donazione di sangue e al sostegno concreto dei pazienti affetti da talassemia, una patologia genetica particolarmente diffusa nell'isola.

Un'eredità di impegno e solidarietà

L'Associazione Donatori Thalassa, nata dalla visione e tenacia di Milena Mogavero Lo Forte, è stata ed è tuttora un punto di riferimento fondamentale nella lotta contro la talassemia. Sotto la sua guida, l'associazione si è distinta per un impegno costante nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza vitale della donazione di sangue, gesto di solidarietà essenziale per la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti talassemici, che necessitano di trasfusioni regolari. La presidente ha ideato e coordinato numerose iniziative, dalle campagne di raccolta sangue agli eventi informativi, tutte mirate a garantire il supporto necessario alle persone colpite da questa malattia e alle loro famiglie.

La sua leadership e capacità di coinvolgimento hanno permesso di costruire una rete di volontari e di instaurare collaborazioni con le istituzioni locali e sanitarie. Grazie alla sua opera, l'associazione è riuscita a migliorare le condizioni di vita di molti pazienti, offrendo supporto pratico, voce e speranza. L'impegno di Mogavero Lo Forte è stato un esempio di come la determinazione possa generare un impatto collettivo duraturo.

Il ruolo cruciale dell'Associazione Donatori Thalassa

L'Associazione Donatori Thalassa opera con una missione chiara in tutta la Sicilia: promuovere la donazione di sangue e fornire sostegno ai pazienti talassemici. L'organizzazione si impegna nell'organizzazione di campagne di sensibilizzazione mirate, volte a informare la popolazione sulla talassemia, sulle sue implicazioni e la necessità di donare sangue.

Parallelamente, vengono organizzate raccolte di sangue in diverse località, garantendo un flusso costante per le esigenze dei pazienti.

Oltre alla raccolta, l'associazione si dedica all'organizzazione di eventi informativi e di supporto per confronto e condivisione tra pazienti e famiglie. L'obiettivo è duplice: diffondere conoscenza della patologia e combattere stigma e ignoranza; offrire un supporto psicologico e pratico, con informazioni e orientamento per affrontare la malattia. L'attività dell'associazione è un pilastro per la comunità siciliana, testimonianza dell'eredità di altruismo e dedizione lasciata da Milena Mogavero Lo Forte.

La scomparsa di Milena Mogavero Lo Forte rappresenta una perdita inestimabile per il volontariato siciliano e per la comunità che ha beneficiato del suo impegno. Il suo ricordo e la sua opera vivranno attraverso l'associazione che ha fondato, ispirando nuove generazioni a proseguire la sua nobile missione di solidarietà e supporto.