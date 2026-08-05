Un escursionista è stato recuperato in gravi condizioni dopo essere precipitato in una scarpata nell’Appennino romagnolo. L’incidente si è verificato in tarda mattinata in località Campigna, specificatamente al Fosso di Poggio Rabio, nei pressi di Ripa della Donna, in provincia di Forlì-Cesena. L’uomo stava percorrendo il sentiero del Fosso Abetio quando, dopo aver imboccato una stradina secondaria, è scivolato rovinosamente.

La prontezza dell’escursionista è stata cruciale: è riuscito infatti ad attivare la funzione di emergenza del proprio dispositivo Garmin, inviando la sua posizione tramite GPS.

Questo ha permesso alla centrale operativa del 118 di allertare tempestivamente il Soccorso Alpino della stazione Monte Falco, che è intervenuto sul posto in sinergia con i Vigili del Fuoco. Per raggiungere l’uomo e prestargli le prime cure, un medico e un infermiere sono stati calati tramite verricello direttamente sul luogo dell’incidente. Successivamente, l’escursionista è stato trasportato in elicottero presso una struttura ospedaliera, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Dettagli dell'intervento e recupero

Durante le complesse operazioni di recupero, i tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto anche a recuperare i due cani che accompagnavano l’escursionista. Gli animali sono stati successivamente affidati ai Carabinieri forestali.

L’intervento ha evidenziato l’efficacia della collaborazione inter-agenzia, con la presenza congiunta dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, che hanno garantito un’assistenza completa e coordinata durante tutte le fasi del soccorso.

Le sfide del soccorso nell'Appennino forlivese

L’area dell’Appennino forlivese, in particolare la zona compresa tra Corniolo e Campigna, presenta sentieri spesso impervi e una vegetazione fitta, condizioni che rendono le operazioni di soccorso particolarmente complesse e delicate. In contesti simili, come quello verificatosi il 14 giugno, le squadre del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario hanno dimostrato una grande capacità di lavorare in sinergia per localizzare, stabilizzare e trasportare in sicurezza gli escursionisti infortunati, spesso con l’ausilio dell’elicottero. Questi interventi richiedono un coordinamento rapido e l’impiego di tecnologie avanzate, come il GPS, per la localizzazione precisa dei feriti in ambienti difficili.