L'esodo dei vacanzieri in vista della settimana di Ferragosto procede regolarmente sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete (CAV). Il traffico, seppur intenso, è rimasto scorrevole, salvo alcune code mattutine. Un incidente, avvenuto alle 6:30 al bivio tra l'A4 e l'A13 in direzione Trieste, ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto, causando un rallentamento di quattro chilometri. L'evento, senza feriti, è stato gestito prontamente dagli ausiliari CAV e dal soccorso stradale, liberando la carreggiata e smaltendo rapidamente la coda.

Previsioni e gestione della viabilità

Dopo l'incidente, il traffico è rimasto intenso ma scorrevole per il resto della mattinata. Lievi rallentamenti si sono verificati sul tratto dell'A4 tra Padova Est e il bivio con l'A57, sempre in direzione Trieste, senza disagi rilevanti. Le previsioni indicano un pomeriggio da bollino rosso con traffico intenso ancora in direzione Trieste. Per la giornata di domenica, si attende un'intensificazione dei flussi in direzione Milano, dal pomeriggio-sera, per i rientri.

Misure preventive e campagne di sicurezza

Per affrontare le potenziali criticità legate al traffico intenso, CAV ha potenziato l'organico in servizio e l'informazione tempestiva all'utenza. Attivati servizi aggiuntivi, con personale e mezzi posizionati strategicamente lungo le tratte, un'ambulanza nell'area di servizio Arino Est e carri per il soccorso stradale a Padova Est, pronti a intervenire rapidamente.

Prosegue la campagna di prevenzione dei colpi di sonno e degli incidenti: anche questa notte, tra la mezzanotte e le 5 del mattino, verrà offerto caffè gratis nelle aree di servizio Arino Est e Arino Ovest, iniziativa realizzata in collaborazione con Ristop per prevenire colpi di sonno e incidenti stradali.

Il quadro generale dell'esodo estivo

Le autostrade del Veneto, nel periodo dell'esodo estivo, registrano traffico da bollino rosso. La rete gestita da CAV, che include l'A4 Padova-Venezia, il Passante di Mestre, l'A57 Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo, stima tra 670mila e 690mila veicoli in transito nel fine settimana. Nonostante gli elevati volumi, il traffico è gestibile grazie al monitoraggio costante della viabilità e ai servizi predisposti per agevolare gli spostamenti verso le principali località turistiche del Veneto e dell'Alto Adriatico.