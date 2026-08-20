La spiaggia della Feniglia, ad Ansedonia, oasi naturalistica e area protetta con Bandiera Blu, ha vissuto un Ferragosto segnato da un divieto di balneazione per batteri intestinali. L'episodio ha sollevato interrogativi sulla tempestività e l'efficacia della comunicazione ai bagnanti.

Il divieto e le mancate segnalazioni

Il Comune di Orbetello ha imposto il divieto di balneazione dopo i prelievi Arpat del 12 agosto, che rivelarono valori non conformi. Tuttavia, tra il 12 e il 14 agosto, centinaia di bagnanti, inclusi bambini e anziani, frequentarono la spiaggia ignari del rischio sanitario.

Secondo Arpat, l'avviso non fu mai segnalato in loco. La pubblicazione sul sito comunale avvenne solo il 17 agosto, cinque giorni dopo i prelievi. Nello stesso giorno, il divieto fu revocato, grazie a nuove analisi suppletive favorevoli del 14 agosto. Il Comune di Orbetello non ha fornito commenti.

Parametri di sicurezza e revoca dei divieti

I divieti temporanei di balneazione sono regolati da precisi parametri. Un caso analogo a Taggia vide l'imposizione di un divieto per valori non conformi di Enterococchi intestinali. I limiti legali sono 500 MPN/100 ml per l'Escherichia Coli e 200 MPN/100 ml per gli Enterococchi intestinali. La revoca avviene solo dopo nuove analisi che confermano il ripristino delle condizioni di sicurezza, con valori ampiamente sotto le soglie.

Tali protocolli sottolineano l'importanza di un monitoraggio rigoroso per la salute pubblica.

Monitoraggio e trasparenza per la salute pubblica

La vicenda di Ansedonia sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante da parte delle agenzie competenti e di una comunicazione chiara e immediata a cittadini e turisti. La pubblicazione degli avvisi e la segnalazione in loco sono essenziali per garantire la sicurezza dei bagnanti e la salute pubblica nelle aree costiere. Trasparenza e prontezza informativa sono cruciali per gestire efficacemente le emergenze balneari.