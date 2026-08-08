Un finto candelotto di dinamite è stato scoperto nella buca delle lettere della sorella di Benedetto Santapaola, noto capomafia catanese. Il ritrovamento è avvenuto a Catania, città di residenza della donna, nella giornata dell'8 agosto 2026. L'episodio ha immediatamente generato allarme e mobilitato le forze dell'ordine, gettando una nuova luce sulle delicate dinamiche legate alla famiglia del capomafia.

Il manufatto, abilmente realizzato per simulare un ordigno esplosivo, è stato notato dalla donna all'interno della sua cassetta postale. La scoperta ha scatenato la pronta reazione: gli artificieri della polizia sono stati allertati e sono intervenuti per gestire la potenziale minaccia.

Hanno messo in sicurezza l'area e verificato la natura dell'oggetto. Gli accertamenti tecnici hanno poi confermato che si trattava di un falso ordigno, completamente privo di carica esplosiva e di innesco, scongiurando un pericolo imminente ma non l'intento intimidatorio.

L'intervento delle forze dell'ordine e le indagini avviate

A seguito del ritrovamento, la polizia ha immediatamente avviato un'indagine approfondita per chiarire le circostanze del gesto e identificare i responsabili. L'episodio ha assunto particolare risonanza per il legame familiare della destinataria con Benedetto Santapaola, figura di spicco della criminalità organizzata catanese. Per garantire la massima sicurezza e permettere agli artificieri di operare senza rischi, l'intera zona è stata temporaneamente isolata, assicurando l'assenza di pericoli residui per i residenti.

Contesto criminale e precedenti della famiglia Santapaola

Benedetto Santapaola è storicamente annoverato tra i principali esponenti della mafia catanese. La sua famiglia, nel corso degli anni, è stata ripetutamente al centro di episodi di varia natura, inclusi atti intimidatori e un'intensa attenzione da parte delle forze dell'ordine. Il recente ritrovamento del finto ordigno si inserisce in questa complessa trama, rappresentando un nuovo e significativo episodio che coinvolge direttamente persone a lui vicine. Questo evento riaccende i riflettori sulla situazione della sicurezza e sulle persistenti dinamiche criminali che caratterizzano il territorio di Catania, evidenziando la continua necessità di vigilanza e intervento delle autorità.