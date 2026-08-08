Un tragico incidente ha scosso la notte sul ponte Filomena Delli Castelli, arteria stradale che congiunge Città Sant’Angelo a Montesilvano. Un giovane di appena 18 anni ha perso la vita a seguito di un violento scontro frontale tra un’automobile e il motorino su cui viaggiava.

Le prime ricostruzioni dei fatti suggeriscono che la vettura, impegnata in una manovra di sorpasso, abbia invaso la corsia opposta. Inevitabilmente, ha centrato in pieno il motorino che procedeva nel senso di marcia contrario. Il ragazzo, che aveva da poco festeggiato il suo diciottesimo compleanno, è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’impatto sono prontamente intervenuti il personale del 118, la polizia locale e i carabinieri, incaricati dei rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il ponte Filomena Delli Castelli

Il ponte Filomena Delli Castelli, inaugurato nel dicembre 2019, rappresenta un’importante infrastruttura strallata lunga 188,6 metri. La sua funzione è quella di superare il fiume Saline, collegando così la riviera di Montesilvano con Marina di Città Sant’Angelo. L’opera comprende anche una pista ciclabile, integrata nel percorso della ciclovia Adriatica. Il ponte porta il nome di Filomena Delli Castelli, figura che ricoprì la carica di sindaco della città negli anni ’50.

Interventi di soccorso e rilievi

Le operazioni di soccorso e i rilievi sono stati condotti congiuntamente dal personale del 118, dalla polizia locale e dai carabinieri. Le indagini sono volte a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato al fatale impatto. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo a eventuali altri feriti o al coinvolgimento di ulteriori veicoli nell’incidente.