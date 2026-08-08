Un vasto incendio boschivo continua a tenere impegnate le squadre di soccorso sul Carso, divampato tra Monfalcone, in provincia di Gorizia, e San Giovanni di Duino, nel territorio di Trieste. Nella serata dell'8 agosto 2026, le fiamme risultano ancora attive, richiedendo un massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco e dei mezzi aerei.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate dalle ore 16 e vedono sul campo squadre e autobotti provenienti dai distaccamenti di Monfalcone e Grado, dal Comando centrale di Gorizia, oltre alla squadra Aib del Comando di Trieste.

A supporto delle squadre a terra, sono state mobilitate importanti risorse aeree: un elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia e due elicotteri del servizio regionale, i quali nel tardo pomeriggio hanno effettuato lanci d'acqua a ritmo serrato, quasi uno al minuto, per cercare di contenere l'avanzata del fuoco.

Il fronte dell'incendio, alimentato e sospinto dal vento, si sta pericolosamente avvicinando al Canale dei Tavoloni, un'area dove sono presenti numerose imbarcazioni all'ormeggio. Per affrontare questa specifica minaccia e supportare le complesse operazioni, è in arrivo sul posto anche una motobarca degli Specialisti nautici del Comando di Trieste, pronta a intervenire per la sicurezza delle unità navali e della zona costiera.

Misure di sicurezza e raccomandazioni urgenti

I vigili del fuoco stanno concentrando ogni sforzo nelle operazioni di contenimento e spegnimento, con l'obiettivo primario di arrestare l'avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l'intera area interessata. La priorità è salvaguardare sia l'ambiente che le infrastrutture potenzialmente a rischio.

Per garantire la massima efficacia degli interventi e la sicurezza di tutti, le autorità raccomandano vivamente alla popolazione di non avvicinarsi alle zone colpite dall'incendio. È fondamentale attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità presenti sul posto, al fine di non ostacolare le delicate attività dei soccorritori e di tutelare l'incolumità di operatori e cittadini.

In un contesto separato ma correlato, si segnala che l'incendio di vegetazione sviluppatosi nella zona di Selz, all'interno del Comune di Ronchi dei Legionari, sempre in provincia di Gorizia, è stato posto sotto controllo e si trova attualmente in fase di bonifica, indicando un miglioramento della situazione in quell'area specifica.

Ripristino dei servizi ferroviari dopo l'emergenza

L'emergenza legata all'incendio sul Carso ha avuto significative ripercussioni anche sulla viabilità. In particolare, il collegamento ferroviario tra Trieste e Monfalcone aveva subito una sospensione del servizio nei giorni precedenti, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori.

Fortunatamente, dopo una serie di verifiche approfondite e la conclusione delle necessarie riparazioni alle infrastrutture, il servizio ferroviario su questa tratta è tornato progressivamente alla normalità. Dalla tarda serata di ieri, il transito dei treni è ripreso regolarmente, segnando un importante passo verso il completo ripristino della piena operatività della linea.