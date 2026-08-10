Da venerdì pomeriggio, l'Aeroporto di Bari ha inaugurato una novità: nell'area arrivi è operativo il primo distributore automatico di fiori freschi dello scalo barese. Attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il sistema è intuitivo: selezione da display, pagamento con carta o smartphone e ritiro del prodotto.

L'iniziativa è della Fioreria Padre Pio, attività barese fondata nel 1960 da Raffaele Martone, riconosciuta 'Impresa Storica' dalla Regione Puglia. L'azienda, oggi guidata da Francesco Martone (terza generazione), ha commentato: “Mio nonno vendeva i fiori da un carretto.

Il mestiere è lo stesso – ha aggiunto –, cambia solo l’orario in cui si può bussare”.

Dettagli Tecnici e Contesto

L'impianto, composto da due armadi refrigerati affiancati, offre diciannove vani. L'offerta include bouquet di stagione, rose, flower box e composizioni di rose stabilizzate. La temperatura interna è controllata da remoto; ogni sportello si blocca automaticamente se il prodotto esce dai parametri di conservazione, garantendo freschezza.

L'installazione è frutto di una gara indetta da Aeroporti di Puglia per la subconcessione di un'area nella zona arrivi, aggiudicata alla Fioreria Padre Pio a luglio. Francesco Martone ha motivato la scelta: “Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi.

Chi arriva col volo della sera, chi va a trovare qualcuno in ospedale, chi torna a casa dopo tanto tempo. Volevamo esserci anche allora”.

Aeroporti di Puglia, gestore degli scali pugliesi, aveva pubblicato un avviso per operatori interessati all'installazione di un distributore automatico di fiori freschi e piante nell'area arrivi. Il termine per le domande è scaduto a maggio, e l'assegnazione alla Fioreria Padre Pio è avvenuta a luglio. Distributori simili non sono comuni negli aeroporti (Amsterdam). I passeggeri in arrivo a Bari possono ora acquistare un bouquet o una pianta per abbellire la propria casa o per un regalo, direttamente dopo l'atterraggio.