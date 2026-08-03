Il Comune di Firenze ha lanciato un allarme urgente riguardo a una nuova e insidiosa truffa che sta prendendo di mira i cittadini. L'amministrazione comunale ha segnalato la presenza di falsi agenti della polizia municipale che, attraverso telefonate ingannevoli, cercano di convocare i residenti per presunti accertamenti presso le sedi comunali. Questa pratica illecita rappresenta un serio rischio per la sicurezza e la tranquillità dei fiorentini, invitando alla massima cautela.

La truffa dei falsi vigili: il modus operandi

Le segnalazioni di questa nuova ondata di raggiri sono pervenute all'amministrazione comunale negli ultimi giorni, destando preoccupazione tra la popolazione.

Il modus operandi dei truffatori è ben definito: si presentano al telefono spacciandosi per vigili urbani o agenti della polizia municipale e, con toni spesso perentori, invitano le vittime a presentarsi in Comune. Le motivazioni addotte per queste “convocazioni” sono varie e spaziano da controlli di routine a verifiche amministrative di diversa natura, tutte ovviamente inventate e prive di fondamento.

Il Comune di Firenze ha voluto chiarire in modo inequivocabile che si tratta di un tentativo di raggiro ben orchestrato. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli che le convocazioni ufficiali da parte della polizia municipale o di qualsiasi altro ufficio comunale non avvengono mai per telefono.

Questo è un punto cruciale per distinguere le comunicazioni legittime da quelle fraudolente e per evitare di cadere nella trappola dei malintenzionati.

Avvertenze e raccomandazioni del Comune

Di fronte a questa minaccia, l'amministrazione comunale ha diramato una serie di avvertenze e raccomandazioni stringenti. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a mantenere un elevato livello di cautela di fronte a qualsiasi chiamata sospetta. La prima e più importante indicazione è quella di non aderire a queste richieste telefoniche e di non recarsi presso le sedi comunali su indicazione di presunti agenti contattati via telefono, poiché si tratterebbe di un inganno.

Il Comune ha ribadito con forza che le convocazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite comunicazioni scritte e attraverso i canali istituzionali preposti.

Questo significa lettere raccomandate, PEC o altri strumenti formali che garantiscono l'autenticità e la tracciabilità della richiesta. Qualsiasi comunicazione telefonica che richieda la presenza fisica in Comune per accertamenti è, per definizione, un campanello d'allarme di una potenziale truffa, e come tale deve essere trattata con sospetto.

L'obiettivo primario di questa campagna di informazione è quello di prevenire ulteriori tentativi di raggiro e di tutelare la sicurezza dei cittadini, proteggendoli da possibili danni economici o altre conseguenze negative. La collaborazione della comunità è essenziale per arginare il fenomeno e per garantire che i responsabili vengano identificati.

Come agire in caso di sospetto

In un'ottica di prevenzione e protezione, il Comune di Firenze invita i cittadini a segnalare immediatamente alle autorità competenti qualsiasi episodio sospetto. È fondamentale non esitare a contattare le forze dell'ordine o la polizia municipale stessa per verificare l'autenticità di una chiamata o per denunciare un tentativo di frode. Le autorità stanno attivamente monitorando la situazione e sono a completa disposizione per raccogliere ogni eventuale segnalazione, fornendo supporto e chiarimenti necessari.

Un appello particolare è rivolto alla sensibilizzazione delle categorie più vulnerabili. Si raccomanda vivamente di informare parenti e conoscenti, con un'attenzione speciale alle persone anziane, che purtroppo sono spesso le vittime preferite di questo tipo di raggiri. Spiegare loro le modalità della truffa e le precauzioni da adottare può fare la differenza nel proteggerli da malintenzionati e nel rafforzare la rete di sicurezza della comunità.