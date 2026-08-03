Un incendio di vaste proporzioni ha colpito la cittadina di Trepuzzi, in provincia di Lecce, coinvolgendo complessivamente sei autovetture e provocando la distruzione totale di tre di esse. L'evento si è verificato in via Guglielmo Pepe, dove le fiamme, partite da un veicolo in sosta, si sono rapidamente propagate ad altri mezzi, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Le prime ricostruzioni e gli accertamenti preliminari indicano che il focolaio del rogo è scaturito da una Citroën C3, un'autovettura che si trovava regolarmente parcheggiata lungo la via.

Secondo le verifiche iniziali, l'incendio avrebbe avuto una natura accidentale, originandosi in maniera improvvisa dal vano motore del veicolo. Al momento dell'innesco delle fiamme, il proprietario della vettura si era momentaneamente allontanato, recandosi per un breve lasso di tempo presso la vicina biblioteca comunale, situata nelle vicinanze.

La rapida propagazione del rogo e il bilancio dei danni

La velocità e l'intensità con cui le fiamme si sono estese sono state notevoli. Dal veicolo iniziale, il rogo si è propagato con inaudita rapidità ad altre cinque autovetture, anch'esse parcheggiate nelle immediate vicinanze, portando il numero totale di mezzi coinvolti nell'incendio a sei. Il bilancio dei danni è risultato particolarmente grave: tre autovetture sono state completamente distrutte, ridotte a carcasse irriconoscibili, mentre le restanti tre hanno subito danni parziali ma comunque significativi, compromettendone l'integrità e la funzionalità.

L'intervento celere e risolutivo dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per contenere la situazione di emergenza. Le squadre antincendio, giunte prontamente sul posto, hanno operato con grande professionalità per domare le fiamme, che minacciavano di estendersi ulteriormente. La loro azione tempestiva ha permesso di prevenire la propagazione del rogo ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze e, cosa ancora più critica, agli edifici residenziali circostanti, scongiurando così conseguenze ben più gravi. Al termine delle complesse operazioni di spegnimento e bonifica, l'intera area è stata completamente messa in sicurezza, eliminando ogni rischio residuo.

Intervento delle forze dell'ordine e contesto urbano

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno prontamente avviato le indagini di rito. Il loro compito è quello di chiarire ulteriormente la dinamica esatta dell'accaduto e confermare in modo definitivo la natura accidentale del rogo. L'incidente si è verificato in una zona residenziale strategica di Trepuzzi, via Guglielmo Pepe, una strada nota per la sua centralità e per la presenza della biblioteca comunale, che rappresenta un importante punto di riferimento culturale e sociale per la comunità. La via, situata nel cuore del centro abitato, ospita diversi servizi pubblici, rendendo la sua sicurezza e integrità importanti per i residenti.