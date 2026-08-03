Un uomo di 58 anni e una donna di 40 anni sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, a seguito di un violento episodio che ha visto l'uso di colpi di pistola. Le circostanze esatte del ferimento rimangono, al momento, avvolte nel mistero, con le forze dell'ordine impegnate a fare piena luce sull'accaduto. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, innescando una rapida mobilitazione dei soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla nuca, mentre la donna ha subito una ferita da colpo di pistola alla testa, oltre a una lesione da arma da taglio alla gola.

Entrambi i feriti versano in condizioni estremamente gravi. La centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha immediatamente disposto l'intervento dell'elisoccorso, data la serietà della situazione, per garantire un trasporto rapido e specializzato verso le strutture ospedaliere più adeguate.

Ricovero e condizioni dei feriti

L'uomo, cinquantottenne, è stato trasferito d'urgenza tramite elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è attualmente sottoposto alle cure necessarie per la grave ferita riportata. La donna, quarantenne, è stata invece ricoverata presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Qui, i medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia, nel tentativo di stabilizzare le sue condizioni critiche.

La dinamica precisa dell'aggressione e il tipo di relazione tra i due feriti non sono stati ancora definiti dagli inquirenti, che stanno lavorando per chiarire ogni aspetto.

Le indagini dei Carabinieri

Sul luogo del grave episodio sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio e raccogliendo elementi utili per chiarire le cause del ferimento e le motivazioni dietro un atto di tale violenza. Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni sull'identità delle vittime, né sulle ipotesi investigative prevalenti, mantenendo il massimo riserbo per non compromettere l'inchiesta in corso.

L'intervento tempestivo delle squadre di soccorso e il rapido trasferimento dei feriti in strutture ospedaliere specializzate sono stati cruciali per fornire le prime cure salvavita. La comunità di Riesi e le autorità attendono con apprensione gli sviluppi delle indagini, nella speranza che venga fatta piena luce su questo drammatico evento che ha scosso la tranquillità locale. La vicenda resta al centro dell'attenzione, mentre gli inquirenti proseguono il loro lavoro per definire il quadro completo dell'accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia.