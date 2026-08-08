Il Questore di Lecce ha ordinato la chiusura per quindici giorni della discoteca Praja di Gallipoli. Il provvedimento, notificato da carabinieri e polizia, è stato motivato da «molteplici e gravi episodi criminosi e turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica» registrati nel locale a partire dalla seconda metà di giugno.

Tra gli eventi più gravi, spiccano due casi di violenza sessuale su minorenni verificatisi nel parcheggio della discoteca nel mese di luglio. In una delle circostanze, la vittima, dopo aver cercato aiuto dal personale del locale, sarebbe stata dissuasa dal contattare le forze dell’ordine, causando un ritardo nei soccorsi.

Tale episodio ha scatenato una violenta reazione degli amici della vittima contro l’aggressore, portando a ulteriori disordini sia all’interno che all’esterno della struttura.

Violazioni e denunce nel locale

Un’altra grave violazione ha riguardato una minore, alla quale sono stati somministrati tre cocktail alcolici dal personale della discoteca, pagati con carta di credito, in chiara violazione delle normative a tutela dei minori. Dalla seconda metà di giugno, inoltre, sono state registrate venti denunce per furti di portafogli, monili, telefoni cellulari e strappi di collanine, tutti avvenuti all’interno del locale.

Numerosi sono stati anche gli episodi di lesioni personali e risse. Il 19 luglio, un violento scontro, iniziato nella sala da ballo, è degenerato all’esterno, culminando con una vittima inseguita, picchiata e trasportata in codice rosso in ospedale.

Nella medesima serata, altri individui hanno riportato ferite, tra cui un minorenne colpito all’addome. Il giorno seguente, il 20 luglio, un’ulteriore rissa ha provocato lesioni a un minorenne, portando alla denuncia di due persone.

Richieste di soccorso e provvedimenti

Tra il 4 e il 20 luglio, sono state registrate diciassette richieste di soccorso al 118, quasi tutte riconducibili a gravi intossicazioni etiliche, stati di incoscienza e alterazioni psicofisiche, che hanno richiesto il trasporto urgente in ospedale. Il provvedimento di chiusura temporanea è stato adottato quale misura di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei frequentatori, con particolare attenzione ai minori.

La discoteca Praja, situata a Gallipoli, è una delle strutture più conosciute della movida salentina.

Il locale è costantemente soggetto a controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza, incaricate di vigilare sul rispetto delle normative e di garantire la tutela dei minori e degli avventori. Il provvedimento di sospensione dell’attività rientra tra le misure previste dalla legislazione vigente in caso di gravi violazioni o pericoli per l’ordine pubblico.