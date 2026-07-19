GALLIPOLI, 19 luglio 2026 – Un episodio di violenza ha scosso la notte gallipolina tra il 18 e il 19 luglio, quando un ragazzo di 17 anni, originario della provincia di Potenza e in vacanza nel Salento, è stato aggredito nei pressi di una nota discoteca. L'aggressione, avvenuta all'esterno del locale, sarebbe stata la conseguenza di una lite iniziata all'interno e poi degenerata. Le prime testimonianze raccolte sul posto indicano che il giovane, dopo essere uscito dalla discoteca, ha cercato immediatamente aiuto, raggiungendo prima il personale di vigilanza e successivamente la postazione di primo soccorso allestita all'esterno.

In quel frangente, il 17enne ha lamentato un forte dolore al fianco, riferendo di essere stato colpito mentre si trovava a ballare.

Le sue condizioni iniziali sono state valutate con attenzione. Dopo aver ricevuto le prime cure, il personale sanitario gli aveva raccomandato di recarsi al pronto soccorso e di sporgere denuncia qualora i dolori fossero peggiorati. Tuttavia, poco dopo, il ragazzo ha manifestato un evidente peggioramento del suo stato di salute, lamentando nuovamente di sentirsi male e specificando di essere stato colpito con violenza e volontariamente da qualcuno. A seguito di questa nuova segnalazione, è stato richiesto l'intervento del personale del 118 e di un'automedica di Casarano, che hanno provveduto a soccorrere il giovane e a trasportarlo d'urgenza al Trauma Center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Qui, il 17enne è stato ricoverato in codice rosso. Nonostante la gravità iniziale della situazione, una serie approfondita di accertamenti medici ha permesso ai sanitari di stabilire che le sue condizioni non erano così critiche come inizialmente temuto, portando alla decisione di dimetterlo.

Indagini sull'aggressione di Gallipoli: si cerca il responsabile

Sull'accaduto è stata aperta un'indagine approfondita da parte dei Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare il responsabile dell'aggressione. Un elemento chiave delle indagini è la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della discoteca, che potrebbero fornire dettagli cruciali sull'identità dell'aggressore e sulle modalità dell'attacco.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, il 17enne sarebbe stato colpito più volte, presumibilmente con un tirapugni, riportando in particolare lesioni alla testa. Le cause precise che hanno scatenato l'aggressione sono ancora in fase di accertamento, con gli investigatori impegnati a chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il ruolo del Trauma Center dell'ospedale Vito Fazzi

L'ospedale Vito Fazzi di Lecce si conferma un punto di riferimento essenziale per la gestione delle emergenze sul territorio. La struttura, dotata di un Trauma Center altamente specializzato, è attrezzata per affrontare casi di emergenza e traumi di grave entità, come quello che ha coinvolto il giovane di Potenza.

Il Trauma Center rappresenta un presidio fondamentale non solo per la provincia di Lecce, ma anche per le aree limitrofe, garantendo interventi medici tempestivi e altamente specializzati in situazioni critiche, quali incidenti gravi o aggressioni che comportano lesioni significative. La sua presenza è cruciale per assicurare la migliore assistenza possibile in frangenti delicati come quello vissuto dal 17enne.