Prosegue la mobilitazione di solidarietà in favore di Francesco Alessandrelli, titolare dell’Holiday Beach, lo stabilimento balneare di Rivabella, a Gallipoli. L’attività è stata completamente distrutta da un devastante incendio che ha colpito il litorale nord della città lo scorso 24 luglio, causando gravi danni all’infrastruttura e mettendo a dura prova l’imprenditore.

Nella mattinata del 6 agosto, un gesto concreto di supporto è stato compiuto da Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali Italia. Durante la consegna, Alessandrelli ha ricevuto tutte le dotazioni di sicurezza e sanitarie obbligatorie, indispensabili per la ripresa dell’attività balneare, oltre a un significativo bonifico di solidarietà del valore di 10.250 euro.

Questa somma rappresenta il frutto di numerose donazioni effettuate dai Balneari associati all'organizzazione, a dimostrazione di una forte coesione settoriale.

Il sostegno concreto agli operatori balneari

L’iniziativa di sostegno si inserisce in un'ampia rete di solidarietà che si è attivata tra gli operatori del settore balneare. Questi hanno voluto esprimere una vicinanza tangibile a chi, come Alessandrelli, è stato duramente colpito da eventi calamitosi. La cifra raccolta, pari a 10.250 euro, è stata destinata direttamente al titolare dello stabilimento per contribuire alle prime necessità e alle spese più urgenti legate alla ricostruzione e alla ripartenza. Le dotazioni di sicurezza e sanitarie fornite sono quelle previste dalla normativa vigente per la corretta gestione degli stabilimenti balneari, garantendo il rispetto degli standard.

L'impegno di Confimprese Demaniali Italia

Confimprese Demaniali Italia si conferma un punto di riferimento per gli operatori del settore balneare. L’associazione è impegnata nella tutela degli interessi delle imprese che operano su concessioni demaniali marittime, promuovendo iniziative di supporto, formazione e assistenza per i propri associati. In situazioni di emergenza, come quella verificatasi a Gallipoli con l'incendio dell'Holiday Beach, l'organizzazione assume un ruolo cruciale. Ha coordinato la raccolta fondi e la successiva consegna delle dotazioni essenziali, con l'intento di facilitare una rapida e sicura ripresa delle attività, nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene.