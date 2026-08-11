Il caso Lameck Banda continua a tenere banco e rischia di trasformarsi in una vicenda molto più complessa di una semplice separazione tra calciatore e club. L’attaccante zambiano non si è presentato al ritiro del Lecce e, secondo quanto emerso, sarebbe vicino all’Al-Swehli, società libica che gli avrebbe proposto un contratto biennale dal valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro.

Il Lecce, però, considera Banda ancora pienamente sotto contratto dopo aver esercitato l’opzione prevista dall’accordo. Una posizione che il club salentino intende difendere con fermezza.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha infatti coinvolto le principali istituzioni calcistiche, informando FIFA, CAF, FIGC, le federazioni di Libia e Zambia e anche il presidente del CONI Giovanni Malagò. L’obiettivo è impedire che il giocatore possa essere tesserato altrove senza che venga prima risolta la questione contrattuale. Lo stesso Direttore Sportivo Stefano Trinchera ha parlato di caso inconsueto nel calcio che potrebbe fare la storia, citando il famoso caso Bosman del passato calcistico.

Il rischio, tuttavia, è che la vicenda possa prendere una piega inattesa. Anche in assenza della documentazione necessaria da parte della FIGC, il club libico potrebbe tentare di ottenere dalla FIFA un tesseramento provvisorio.

Per il Lecce sarebbe una situazione particolarmente complicata, non solo per la perdita del giocatore ma anche per il precedente che potrebbe crearsi.

Nel frattempo, il club deve guardare anche al mercato: dopo Geubbels, servono almeno tre innesti, con particolare attenzione agli esterni e al ruolo di terzino destro.

Banda, ecco la risposta della Federazione Italiana Giuoco Calcio

Per Banda arriva una nuova svolta. La FIGC avrebbe respinto ufficialmente la richiesta presentata oggi dalla Federazione Libica per permettere allo Swehly SC di tesserare Banda come svincolato. Il motivo è chiaro: il calciatore risulta ancora regolarmente legato al Lecce da un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Per il momento, dunque, nessun trasferimento allo Swehly: Banda resta sotto contratto con il Lecce calcio. Si attende ora il passo della FIFA.