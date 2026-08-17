Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, la giunta di Genova ha approvato un pacchetto di quattro delibere da 1,8 milioni di euro. Le risorse sono destinate a manutenzione straordinaria, restauro e messa in sicurezza del patrimonio civico e istituzionale.

Inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, i provvedimenti doteranno gli uffici tecnici di strumenti flessibili e rapidi per emergenze e cura quotidiana degli edifici. Tra gli interventi: carpenteria metallica leggera, restauro e consolidamento del Polo Tursino, manutenzione diffusa e interventi urgenti di manutenzione e ristrutturazione.

Manutenzione: prevenzione e benessere

Ferrante ha sottolineato l'importanza strategica di tali investimenti. “Per una città complessa e ricca di storia come Genova – ha spiegato Ferrante – la manutenzione non è una voce di spesa secondaria, ma la vera spina dorsale della prevenzione e del benessere collettivo. Ognuno di questi quattro interventi risponde a una specifica esigenza. Dotarci di strumenti flessibili come gli accordi quadro significa poter intervenire rapidamente quando si presentano guasti o criticità impreviste, garantendo strutture più sicure, efficienti e vicine alle esigenze dei cittadini.”

Le opere, dal restauro di edifici storici alla manutenzione diffusa e agli interventi urgenti su strutture civiche, rientrano in una strategia di gestione del patrimonio comunale per garantire sicurezza e funzionalità.

Accordi quadro per interventi

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 del Comune di Genova include questi progetti. Gli accordi quadro sono fondamentali per un unico appalto di manutenzione e un'azione tempestiva in urgenza. Tali risorse, già parte del piano triennale approvato a dicembre, si aggiungono ai finanziamenti allocati ai Municipi.

Questo approccio permette di affrontare le criticità rapidamente, assicurando cura e sicurezza degli edifici comunali e rispondendo alle necessità cittadine. Il Comune di Genova prosegue nell'impegno per tutela e valorizzazione del patrimonio, con attenzione a prevenzione e manutenzione programmata.