Le ricerche di Sebastiano Poggi, un giovane di 21 anni, proseguono al largo di Porto Venere, dopo la sua scomparsa in mare sabato 15 agosto 2026. Il ragazzo era caduto in acqua da un gommone sul quale stava trascorrendo le festività di Ferragosto insieme ad alcuni amici. Secondo le ricostruzioni, il giovane è stato sbalzato in mare da un'onda improvvisa, insieme a un altro amico. Quest'ultimo è riuscito a risalire sull'imbarcazione, mentre di Sebastiano si sono purtroppo perse le tracce, facendo scattare l'operazione di soccorso.

Il vasto dispiegamento di forze nelle operazioni di ricerca

Dalle prime ore successive alla segnalazione, un vasto dispiegamento di forze è stato attivato per localizzare Sebastiano Poggi. Nelle incessanti operazioni di ricerca sono impegnati attivamente i Carabinieri, la Capitaneria di Porto – che coordina le attività marittime con un elicottero per la perlustrazione aerea – e i Vigili del Fuoco. Le attività si stanno svolgendo con la massima intensità sia via mare, scandagliando ampie porzioni di specchio d'acqua antistante Porto Venere, sia a terra, lungo il litorale. Qui, decine di volontari stanno perlustrando le scogliere e le aree costiere circostanti. L'obiettivo è coprire ogni possibile area in cui il giovane potrebbe essere stato trascinato o aver trovato rifugio, in una corsa contro il tempo.

Il ruolo della Capitaneria di Porto nelle emergenze marittime

La Capitaneria di Porto, corpo dello Stato preposto alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, sta svolgendo un ruolo cruciale nelle ricerche di Sebastiano Poggi a Porto Venere. Tra i suoi compiti rientrano il coordinamento dei soccorsi marittimi e la gestione delle emergenze in mare. In situazioni di persone disperse, la Capitaneria attiva prontamente procedure di ricerca e soccorso specializzate, impiegando mezzi navali e aerei. Questo avviene in stretta collaborazione con Carabinieri, Vigili del Fuoco e volontari. Tale sinergia dimostra un impegno collettivo per affrontare le sfide del mare, nella speranza di un esito positivo.