Il 5 agosto 2026, 415 agenti in prova – 144 donne e 271 uomini – hanno prestato giuramento alla Repubblica Italiana presso la Scuola allievi agenti di Trieste. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Giuseppe Petronzi e il questore Lilia Fredella. L'evento, in contemporanea con altre scuole d’Italia, ha coinvolto 3.133 agenti in prova del 233° Corso di formazione della Polizia di Stato.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani hanno presenziato a Campobasso. Dopo il giuramento, i nuovi poliziotti inizieranno il tirocinio applicativo nei reparti di destinazione, completando il percorso formativo.

Destinazioni in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia accoglierà 142 nuovi agenti: 61 a Trieste, 43 a Udine, 31 a Gorizia e 7 a Pordenone. L’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha dichiarato: “Con questo giuramento molti giovani decidono di dedicare la propria vita al servizio del prossimo e del Paese. Un messaggio importante, poiché potremo incontrare presto questi agenti nelle città a difesa della sicurezza collettiva”.

Il 233° Corso di formazione

Il 233° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ha coinvolto circa 3.139 frequentatori, svoltosi in 13 istituti. Concluso il giuramento del 5 agosto 2026, una parte degli agenti sarà impiegata nei servizi di rinforzo estivi, mentre tutti verranno assegnati ai vari reparti.

Il percorso formativo include una fase di tirocinio applicativo, essenziale per la preparazione operativa.

L'innovazione nella formazione della Polizia

La formazione della Polizia di Stato prevede corsi di base e di secondo livello, con focus su aggiornamento professionale e addestramento pratico. Per migliorare l’offerta formativa, sono stati attivati progetti specifici, tra cui corsi di guida sicura, percorsi su nuove tecnologie e intelligenza artificiale. L'obiettivo è fornire strumenti sempre più orientati all’operatività.