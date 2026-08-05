Il parco autobus urbani di Campobasso si potenzia con l'introduzione di quattro nuovi automezzi, tutti completamente accessibili grazie a pedane dedicate alle persone con disabilità. Questi veicoli sono stati assegnati al Comune dalla Regione Molise, con l'acquisto reso possibile dai fondi del Ministero dei Trasporti, previsti dall'allora governo Renzi.

Entro la metà di agosto, altri due nuovi autobus entreranno in funzione, completando il rinnovo della flotta cittadina. Puntando su accessibilità universale, innovazione tecnologica e comfort di viaggio, il potenziamento si inserisce in una più ampia strategia regionale di ammodernamento del trasporto pubblico locale, con investimenti in nuovi mezzi e servizi.

Investimenti regionali per il trasporto pubblico

La Regione Molise ha illustrato gli interventi in corso per migliorare la rete del trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro. La Regione dispone di una flotta di circa 330 autobus di proprietà, di cui 300 in esercizio e 30 di scorta. A questi si aggiungono 10 scuolabus ad alimentazione elettrica e 7 mezzi diesel, destinati al trasporto studenti, che saranno consegnati ai comuni beneficiari all'inizio del nuovo anno.

Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità per le persone con disabilità e all'adozione di tecnologie innovative. Tra queste figurano la bigliettazione elettronica integrata, sistemi di contapasseggeri, videosorveglianza e la geolocalizzazione dei mezzi.

L'obiettivo è garantire servizi moderni e sicuri, in linea con le esigenze di mobilità della popolazione.

Accessibilità e innovazione nel trasporto pubblico

I nuovi autobus destinati a Campobasso si inseriscono nel quadro degli investimenti regionali finalizzati a rendere il trasporto pubblico più accessibile e tecnologicamente avanzato. Gli automezzi sono dotati di strumenti che facilitano l'utilizzo da parte di tutte le categorie di utenti e rispondono alle direttive più recenti in materia di sicurezza e digitalizzazione dei servizi.

La Regione Molise ha inoltre completato la fornitura di autobus necessari per i servizi urbani ed extraurbani, puntando a un miglioramento complessivo della qualità del trasporto e della percorribilità delle reti stradali e ferroviarie. L'iniziativa rappresenta un passo importante verso una mobilità più inclusiva e moderna per la città di Campobasso e per l'intero territorio regionale.