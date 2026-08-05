L'Ospedale San Timoteo di Termoli ha accolto ufficialmente due nuovi oculisti, Antonio Perfetto ed Ernesto Di Marco, che hanno iniziato il loro servizio per rafforzare il reparto di Oculistica. La presentazione è avvenuta questa mattina durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di figure chiave della direzione sanitaria: Arturo Santagata, dirigente medico; Nicola Rocchia, primario della divisione di Medicina; e Ugo Cipollone, dirigente del reparto di Oculistica. L'ingresso di questi specialisti mira a potenziare significativamente le prestazioni offerte alla comunità.

I nuovi specialisti: profili e ambizioni

Il dottor Antonio Perfetto, originario di Termoli, fa ritorno nella sua città natale dopo dodici anni di esperienza in Veneto, proveniente da Padova. Ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità, dichiarando: “Per me è un ritorno a casa. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza nella terra dove sono nato e cresciuto, anche grazie agli investimenti che la Regione ha destinato a questo ospedale, che non ha nulla da invidiare ai grandi presidi del nord-est”. Il suo campo di specializzazione principale è la chirurgia della cataratta.

Al suo fianco, il dottor Ernesto Di Marco, originario di Vasto e giunto da Macerata, ha manifestato fiducia nel progetto regionale di sviluppo della sanità molisana.

“Credo nel progetto della Regione Molise di investire sulla sanità. C’è un’ottima strumentazione al San Timoteo e Termoli è una bella città. È un’ottima opportunità”, ha affermato. Le sue competenze si concentrano sugli interventi di cataratta, sul segmento anteriore dell'occhio e sul glaucoma.

Potenziamento strategico per l'Oculistica del Basso Molise

Il primario di Medicina, Nicola Rocchia, ha sottolineato l'importanza strategica di questi nuovi ingressi per il reparto di Oculistica, che rappresenta da sempre un punto di riferimento di grandissimo richiamo per l'intero Basso Molise. Rocchia ha spiegato che, a seguito della quiescenza di alcuni colleghi, l'attività del reparto aveva subito una riduzione.

Tuttavia, con l'arrivo dei due nuovi medici, si auspica un rapido ripristino e un ulteriore miglioramento dei servizi, con l'obiettivo di soddisfare pienamente le esigenze della popolazione locale.

L'Ospedale San Timoteo di Termoli si conferma una delle principali strutture sanitarie della Regione Molise. Questo presidio ospedaliero è dotato di diversi reparti specialistici e svolge un ruolo cruciale nell'assistenza sanitaria del territorio, offrendo servizi essenziali come pronto soccorso, diagnostica avanzata e terapie specialistiche alla popolazione.