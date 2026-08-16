Un grave incidente ha coinvolto una donna di 70 anni, residente in provincia di Rovigo, precipitata dalla sommità di una cascata nell'Appennino Modenese. L'episodio è avvenuto ieri, nella località Due Ponti del comune di Fanano, lungo il torrente Ospitale. La donna si trovava sul posto con il marito per una giornata di refrigerio.

Attorno alle 17, per cause ancora da accertare, la settantenne è caduta dalla cima della cascata per circa sette metri, urtando ripetutamente contro i sassi affioranti dal torrente. Il marito e altre persone presenti hanno immediatamente allertato il Numero unico di Emergenza 112.

La Centrale Operativa Emilia Est ha prontamente attivato i soccorsi, inviando l'ambulanza di Fanano e una squadra del Soccorso Alpino Speleologico della stazione del Monte Cimone.

L'intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

I soccorritori, giunti sul luogo, hanno effettuato una prima valutazione sanitaria e di sicurezza ambientale. Data la complessità del recupero, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello, poiché la zona non permetteva l'atterraggio. L'equipaggio specializzato è stato sbarcato tramite verricello. Un medico anestesista, dopo aver stabilizzato la paziente, ha provveduto al suo recupero, sempre con il verricello. La donna è stata quindi trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità.

Precedenti interventi di soccorso nella zona di Fanano

La zona di Fanano, nell'Appennino Modenese, è nota per la sua bellezza naturale, ma anche per le insidie che torrenti e cascate possono presentare. Questo non è il primo episodio che ha richiesto un intervento di soccorso. Il 17 luglio 2026, un altro incidente ha visto protagonista un ragazzo di 17 anni, residente a Modena, scivolato tra le rocce del torrente Fellicarolo, in località Madonna del Ponte, sempre nel comune di Fanano. Durante la caduta, il giovane aveva battuto violentemente la testa. Anche in quell'occasione, sono intervenuti ambulanza, elisoccorso, vigili del fuoco e soccorso alpino per il recupero e il trasporto del ragazzo all'ospedale di Baggiovara.