Un vasto incendio di significative proporzioni è divampato questa mattina, generando allarme nelle campagne di Bono, nel Sassarese, a pochi chilometri dal centro abitato. La rapida propagazione delle fiamme ha richiesto un immediato e massiccio intervento. Per fronteggiare l'avanzata del rogo e contenerne la pericolosità, sono stati prontamente impiegati tre Canadair, mezzi aerei essenziali per la loro capacità di sganciare grandi quantità d'acqua. Le complesse operazioni aeree hanno ricevuto il supporto fondamentale degli specialisti del gruppo Gauf del Corpo Forestale, i quali, a bordo degli elicotteri, hanno coordinato le cruciali attività di coprifuoco, mirate a circoscrivere l'area interessata e a prevenire ulteriori estensioni.

L'intervento aereo e la gestione dell'emergenza tecnica

L'efficacia e la fluidità dell'intervento antincendio sono state messe alla prova da un imprevisto di natura tecnica: l'arrivo di uno dei Canadair inizialmente assegnati è stato infatti annullato a causa di un'avaria, un inconveniente che avrebbe potuto compromettere seriamente l'intera strategia di spegnimento. Tuttavia, la prontezza e la professionalità del dispositivo di soccorso hanno garantito che il mezzo venisse tempestivamente sostituito con un'altra unità operativa, assicurando così la piena e indispensabile continuità delle delicate operazioni di spegnimento aereo. L'impiego costante e massiccio dei mezzi aerei si è rivelato assolutamente indispensabile per circoscrivere il fronte del fuoco, che si presentava particolarmente esteso e aggressivo, e per limitare i potenziali e ingenti danni alle preziose aree agricole e boschive circostanti, costantemente minacciate dalla rapida e distruttiva avanzata delle fiamme.

La diffusione degli incendi e l'azione coordinata del Corpo Forestale

La giornata odierna è stata caratterizzata da un'ampia e preoccupante serie di emergenze legate agli incendi su tutto il territorio regionale, mettendo a dura prova le risorse disponibili. Dalle prime ore del mattino, infatti, il Corpo Forestale è stato contemporaneamente impegnato non solo a Bono, ma anche nelle campagne di Bottidda, Teti e Padru, località tutte situate nel nord Sardegna, dove altri focolai richiedevano un'attenzione urgente. Nel corso del primo pomeriggio, la complessità della situazione ha richiesto un'ulteriore e significativa estensione degli interventi, con nuove e intense operazioni di spegnimento che si sono concentrate anche nel sud dell'isola, in particolare nelle aree di Quartu e Guspini.

A questi numerosi fronti si sono aggiunti gli sforzi imponenti nell'Oristanese, con un significativo e delicato intervento nella zona di Cabras. L'azione coordinata e sinergica tra i mezzi aerei, instancabilmente operativi, e le squadre a terra, impegnate in prima linea, è stata cruciale per affrontare con efficacia e simultaneamente i numerosi focolai divampati in diverse e distanti zone della Sardegna, testimoniando una giornata di straordinario impegno e notevoli difficoltà per tutte le forze antincendio regionali.