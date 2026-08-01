Un grave incidente sul lavoro ha scosso la mattinata del primo agosto nello stabilimento delle Ferriere Nord di Osoppo, in provincia di Udine. Un operaio di 41 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una scarica elettrica. L'episodio, avvenuto all'interno dell'impianto produttivo, ha immediatamente allertato i soccorsi, mettendo in luce la pericolosità intrinseca di alcune mansioni nel settore siderurgico.

La dinamica dell'incidente e le condizioni dell'operaio

Dalle prime ricostruzioni emerge che l'operaio, residente nella zona di Osoppo, è stato folgorato mentre era impegnato nello svolgimento delle sue regolari mansioni.

La scarica elettrica ha causato lesioni di tale entità che le sue condizioni sono state giudicate gravissime dai primi soccorritori. Il tempestivo intervento del personale sanitario ha permesso di stabilizzare l'uomo sul posto, prima del suo trasferimento d'urgenza in ospedale. La situazione clinica rimane estremamente critica. Per fare piena luce sull'accaduto, sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Carabinieri e gli ispettori dell'Azienda sanitaria locale, che hanno avviato i primi accertamenti.

Ferriere Nord: un polo siderurgico e la questione sicurezza

Le Ferriere Nord, con la loro sede a Osoppo, costituiscono uno dei principali stabilimenti siderurgici del Friuli Venezia Giulia.

L'azienda è un pilastro industriale della regione e fa parte del Gruppo Pittini, un colosso nel settore della produzione di acciaio e di prodotti lunghi destinati all'edilizia. In un contesto come quello siderurgico, la sicurezza sul lavoro assume un'importanza fondamentale e non negoziabile. Le operazioni quotidiane in questi impianti comportano infatti rischi elevati, principalmente legati all'impiego di macchinari complessi e alla gestione di impianti elettrici ad alta tensione. A seguito di questo grave episodio, le autorità competenti hanno immediatamente avviato un'approfondita inchiesta. L'obiettivo è duplice: da un lato, chiarire la dinamica esatta dell'incidente; dall'altro, verificare scrupolosamente il rispetto di tutte le procedure di sicurezza e delle normative vigenti all'interno dello stabilimento, per accertare eventuali responsabilità e prevenire futuri episodi.