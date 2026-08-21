Grave incidente stradale nella mattinata del 21 agosto 2026 sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Campotenese e Mormanno, in direzione Nord. Lo scontro è avvenuto all’interno della Galleria Donna di Marco e ha coinvolto un’auto e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato sull’asfalto e rimasto gravemente ferito. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione. Indagini in corso per risalire alla reale dinamica dell'incidente stradale e comprenderne le cause.

Incidente moto sull’A2: grave il motociclista

Il tamponamento si è verificato poco dopo lo svincolo di Campotenese, all’interno della Galleria Donna di Marco. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori e non sono state chiarite le cause che hanno portato allo scontro tra l’automobile e la moto. Nell’impatto, particolarmente violento, il centauro è stato sbalzato dalla motocicletta, riportando gravi ferite. Immediato l’intervento dei soccorritori, allertati per prestare le prime cure all’uomo.

Elisoccorso 118 trasferisce il centauro a Cosenza

Le condizioni del motociclista hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118. L’elicottero è atterrato in una zona non distante dal luogo dell’incidente e ha consentito il trasferimento rapido del ferito all’ospedale di Cosenza.

Qui l’uomo è stato affidato ai sanitari per le cure e gli accertamenti necessari. Restano da chiarire l’entità precisa delle lesioni riportate e ogni dettaglio legato alla dinamica del tamponamento avvenuto in galleria.

A2 bloccata tra Mormanno e Campotenese: code oltre 10 km

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità dell’A2, già fortemente condizionata dal controesodo estivo. Il traffico in direzione Nord è rimasto bloccato tra Mormanno e Campotenese, con code che hanno superato i 10 chilometri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e le squadre Anas, impegnati nei rilievi e nella gestione della circolazione. Proseguono le operazioni necessarie per ricostruire l’accaduto e ripristinare il traffico.