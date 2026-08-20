Il mercato di Serie C entra nel vivo e coinvolge due club alla ricerca di nuovi innesti. Il Crotone è vicino a chiudere per il centrocampista argentino Pedro Rodriguez, classe 2002, mentre la Giana Erminio prepara un colpo di esperienza sulla fascia destra con Cristian Andreoni. Due trattative in fase avanzata, con gli annunci attesi a breve e profili già abituati al calcio italiano e alla categoria.

Crotone, Pedro Rodriguez a un passo: rinforzo per il centrocampo

Il Crotone ha ormai raggiunto i dettagli per l’arrivo di Pedro Rodriguez. Il centrocampista argentino, nato nel 2002 e cresciuto nel settore giovanile del Vélez, è pronto a una nuova esperienza in Italia.

Il giocatore conosce già bene il calcio del nostro Paese, avendo militato tra il 2022 e il 2025 in diverse realtà. Per i rossoblù si tratta di un’operazione mirata per aumentare le alternative e la qualità del reparto.

Pedro Rodriguez, esperienza tra Italia e Svizzera

Rodriguez ha costruito il proprio percorso attraverso diverse esperienze, vestendo le maglie di Folgore, Sancataldese, Leonfortese e Vigor Lamezia. Successivamente l’argentino ha scelto la Svizzera, approdando allo Stade Nyonnais in Challenge League. Nella scorsa stagione ha raccolto 21 presenze nella seconda serie elvetica, maturando ulteriore esperienza. Il Crotone è pronto a puntare su di lui con un contratto biennale. L’annuncio è atteso a breve.

Crotone in campo contro il Foggia

Nella serata di lunedì il Crotone tornerà in campo all'Ezio Scida per la prima sfida di campionato di Serie C contro il Foggia. Una gara difficile per GLI squali alle prese con una vera e propria rivoluzione della rosa e con ancora tanti calciatori da dover acquistare. In particolare il Crotone dovrà rinforzare la rosa nel reparto difensivo e a centrocampo. Gli squali sono reduci dal k.o. di Coppa Italia di Serie C (0-2) contro il Cosenza nel derby calabrese.

Giana Erminio, Cristian Andreoni vicino: esperienza sulla fascia destra

Novità sul mercato della Giana Erminio, che è ormai a un passo dall’accordo con Cristian Andreoni. Il terzino destro, classe 1992, è attualmente svincolato dopo il rientro dal Crotone alla Juve Stabia.

Nell’ultima stagione ha collezionato 12 presenze in Serie C, mettendo a disposizione esperienza e affidabilità. La trattativa con il club di Gorgonzola è in fase avanzata e, in assenza di intoppi, la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni.