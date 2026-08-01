La Guardia di finanza ha eseguito un importante arresto nel porto di Genova, bloccando un latitante ricercato a livello internazionale. L'uomo era coinvolto in reati di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. L'operazione evidenzia l'efficacia dei controlli.

Il latitante, che viaggiava a piedi e tentava di passare inosservato con cappellino e occhiali da sole, ha cercato di fuggire alla vista dei militari. Ha provato a confondersi tra i passeggeri di un traghetto da Palermo, ma è stato individuato e fermato in prossimità dell'imbarcazione.

Dettagli dell'arresto e iter giudiziario

L'individuo era destinatario di un mandato di arresto provvisorio per estradizione, dovendo scontare una pena di tredici anni di reclusione all'estero. Dopo il fermo, è stato trasferito nel carcere di Marassi, dove attende il processo per l'estradizione. L'operazione rientra nei regolari controlli di sicurezza della Guardia di finanza nel porto di Genova, con attenzione ai flussi passeggeri.

Contrasto al contrabbando di sigarette a Genova

Il porto di Genova è un punto di snodo cruciale per il traffico di merci e passeggeri nel Mediterraneo. Il contrasto al contrabbando di sigarette è una priorità per le forze dell'ordine locali, che hanno condotto numerose operazioni.

Queste hanno portato al sequestro di prodotti illeciti e all'arresto di soggetti coinvolti in organizzazioni transnazionali, richiedendo costante coordinamento con autorità estere.

Le attività di controllo e repressione del contrabbando di sigarette nel porto di Genova si inseriscono in un più ampio quadro di operazioni per tutelare la legalità e la sicurezza del territorio, con focus sui collegamenti marittimi tra Liguria e altre regioni italiane.