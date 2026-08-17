L’avvocato Arturo Cola, difensore di Valter Lavitola, ha incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Lavitola è detenuto con l’accusa di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. L’incontro mira a verificare la necessità di integrare la confessione resa il 12 agosto, in vista dell’udienza del Riesame, prevista la prossima settimana.

Cola ha specificato che l’obiettivo non è ritrattare le dichiarazioni precedenti, bensì puntualizzare e offrire un’interpretazione autentica di quanto già riferito. Ha evidenziato che al Riesame è possibile presentare dichiarazioni spontanee, chiarendo la posizione del suo assistito.

Le dichiarazioni chiave e la cronologia

Il legale ha affermato che Lavitola avrebbe avvisato Ranucci del rischio di attentati già il 7 settembre, durante un incontro avvenuto un mese e mezzo prima dell’attentato del 16 ottobre. “Noi riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre. C’è stato, infatti, un incontro il 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati”, ha dichiarato Cola. Lavitola, in sede di interrogatorio di garanzia, ha escluso categoricamente l’esistenza di un accordo preventivo sull’attentato.

Lavitola: silenzio stampa e attività

In un contesto di forte pressione mediatica, Valter Lavitola ha annunciato la decisione di non rilasciare ulteriori dichiarazioni ai media.

Parlerà con i magistrati inquirenti solo dopo aver avuto accesso agli atti completi dell’indagine. Lavitola ha inoltre espresso il suo disappunto per ipotesi giornalistiche che, a suo dire, stanno mettendo a repentaglio l’attività commerciale della moglie e la sua iniziativa nel settore dei carbon credit. Ha ribadito che Gomes Clesio Tavares, suo uomo di fiducia, si trova in Africa per motivi professionali, legati alla produzione di crediti di carbonio. Questa precisazione mira a smentire speculazioni sul suo allontanamento e a riaffermare la legittimità delle sue attività.