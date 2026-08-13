Momenti di viva tensione si sono registrati a bordo di un traghetto veloce, in rotta da Napoli verso l'isola di Ischia, con scalo intermedio a Procida. Durante la navigazione, un'accesa lite tra passeggeri ha disturbato la quiete. La causa del diverbio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una disputa per una borsa lasciata su una sedia. Ciò che è iniziato con un semplice scambio di parole è rapidamente degenerato in un confronto fisico, culminato in spintoni, generando preoccupazione tra gli altri viaggiatori.

Intervento del personale e delle autorità a Procida

Di fronte all'escalation della lite, il personale di bordo del traghetto ha agito con prontezza e professionalità. Gli addetti sono intervenuti immediatamente per separare i contendenti e riportare la calma, impedendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L'episodio è stato prontamente segnalato alle autorità competenti a terra. Grazie a questa comunicazione tempestiva, all'arrivo del traghetto nel porto di Procida, la banchina era già presidiata da pattuglie della Guardia Costiera e dei Carabinieri, allertate e pronte a gestire la delicata situazione al momento dello sbarco.

Identificazione dei passeggeri coinvolti

Una volta attraccato il traghetto, le forze dell'ordine sono salite a bordo.

In totale, cinque passeggeri, identificati come i principali protagonisti della rissa, sono stati fatti scendere dal natante. Questi individui sono stati poi accompagnati negli uffici delle forze dell'ordine presenti sull'isola di Procida per le procedure di identificazione e gli accertamenti del caso. L'intervento coordinato e deciso delle autorità ha permesso di gestire l'incidente in maniera efficace e sicura, assicurando che non ci fossero ulteriori conseguenze negative né per gli altri viaggiatori né per il personale di bordo.