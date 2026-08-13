Ad Arpuilles, frazione del comune di Aosta, un gruppo di residenti ha manifestato forte preoccupazione per il progetto di realizzazione di una torre di telecomunicazioni. Il "Comitato Arpuilles" ha reso pubblica la propria posizione il 13 agosto 2026, dichiarando che la popolazione locale è "allarmata" per le possibili conseguenze della nuova infrastruttura sulla vita e sul territorio.

Le ragioni della contestazione

Il comitato evidenzia come la costruzione della torre possa generare un impatto negativo sia dal punto di vista paesaggistico sia su quello ambientale.

La presenza di una struttura di tali dimensioni rischia di alterare significativamente l'aspetto del territorio, suscitando timori diffusi tra i cittadini. I residenti chiedono con urgenza maggiori informazioni e una completa trasparenza riguardo alle autorizzazioni e alle valutazioni di impatto ambientale connesse al progetto.

Richieste e mobilitazione dei cittadini

Il "Comitato Arpuilles" ha formalmente richiesto un incontro pubblico con le autorità competenti. L'obiettivo è discutere approfonditamente il progetto e valutare l'esistenza di eventuali soluzioni alternative che possano meglio tutelare gli interessi della comunità. I cittadini coinvolti chiedono che sia garantita la tutela del paesaggio e della salute pubblica.

La nota del comitato sottolinea con fermezza: "La popolazione è allarmata e chiede risposte chiare e tempestive". Questa mobilitazione rappresenta una delle prime iniziative collettive significative nella frazione di Arpuilles su tematiche legate alle infrastrutture di telecomunicazione.

Il contesto di Arpuilles

Arpuilles, una frazione del comune di Aosta, si distingue per il suo contesto paesaggistico montano e una solida presenza residenziale. La zona è interessata da diversi progetti di sviluppo infrastrutturale che includono anche le reti di telecomunicazione. Il Comune di Aosta è responsabile della gestione dei procedimenti autorizzativi per le nuove infrastrutture, assicurando la partecipazione dei cittadini e la trasparenza delle procedure amministrative.