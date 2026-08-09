L'Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino di Valenza, in provincia di Alessandria, ha attivato un'iniziativa di grande valore sociale, mettendo a disposizione un'aula climatizzata. A partire da domani e fino a venerdì 21 agosto, questo spazio offrirà un prezioso ristoro dalle alte temperature estive. L'iniziativa è specificamente rivolta alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, malati cronici, bambini e persone sole, categorie che maggiormente risentono degli effetti del caldo intenso.

L'accesso all'aula è libero e gratuito, disponibile ogni giorno dalle 7:45 alle 13:15.

Il dirigente scolastico, Maurizio Primo Carandini, ha illustrato la motivazione dietro questa scelta, definendola un "rifugio climatico". Carandini ha enfatizzato l'importanza dell'azione concreta: "Non è un pronto soccorso, è uno spazio già esistente offerto come punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di sollievo dal calore. A noi non piace parlare, ma agire. E, così, passiamo dalle teorie ai fatti. La nostra scuola è un luogo perché le cose accadono." Questa dichiarazione sottolinea l'impegno dell'istituzione a essere un centro attivo per il benessere della comunità.

Un rifugio dal caldo: orari e accesso

La sede dell'Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino a Valenza ospita l'aula climatizzata, con orari di apertura dalle 7:45 alle 13:15, pensati per coprire le ore più calde.

L'accesso è libero e senza prenotazione, garantendo immediato sollievo dal caldo intenso che sta interessando l'Alessandrino in agosto. Questa iniziativa si configura come un servizio essenziale per la salute pubblica, in un periodo in cui le temperature possono raggiungere picchi elevati.

L'offerta si inserisce in un contesto cittadino che, durante agosto, vede una riduzione delle attività. Parallelamente, per facilitare la mobilità, a Valenza è stata disposta la sospensione della sosta a pagamento nelle strisce blu. Questa misura, valida dal 10 al 22 agosto e comunicata da AMV Spa, mira a rendere più agevole la circolazione e il parcheggio per i cittadini.

Sosta gratuita e supporto alla mobilità

La decisione di offrire un'aula climatizzata riflette la volontà di fornire un supporto tangibile alle categorie più esposte ai rischi delle ondate di calore. Questa azione si integra con altre disposizioni comunali volte a migliorare la fruibilità della città in estate. Tra queste, la già citata gratuità dei parcheggi nelle strisce blu, in vigore dal 10 al 22 agosto, è stata adottata in concomitanza con il tradizionale calo del traffico e delle attività che caratterizza il mese di agosto a Valenza, facilitando gli spostamenti.

Il servizio di sosta a pagamento riprenderà regolarmente da lunedì 24 agosto. Per ulteriori informazioni sulla sospensione temporanea, i cittadini possono contattare gli uffici di AMV Spa al numero 0131 921900. Queste misure congiunte dimostrano un'attenzione particolare verso le esigenze della popolazione in un periodo climatico e sociale specifico.