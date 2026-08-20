A Milano, l'allerta meteo arancione diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha portato il Comune a disporre la chiusura di parchi, biblioteche, servizi educativi e del Planetario situati all'interno delle aree verdi. Questa misura, in vigore dal 20 agosto 2026, è stata estesa anche per l'intera giornata del 21 agosto, includendo le piscine pubbliche cittadine. La decisione è stata presa a causa del persistere del rischio di forti temporali e delle condizioni di maltempo che potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini.

Dettagli dell'allerta e previsioni

L'allerta meteo arancione segnala la possibilità di fenomeni meteorologici intensi, quali forti temporali, grandine e raffiche di vento che potranno raggiungere i 110 chilometri orari. La fase con maggiore probabilità di questi fenomeni e più acuta è prevista per la serata del 20 agosto, in particolare dalle ore 18:30 fino alle 23:00. Durante questo intervallo di tempo, e per tutta la durata dell'allerta, è fondamentale che la cittadinanza adotti la massima cautela e segua scrupolosamente le indicazioni delle autorità.

Chiusure, accessibilità e servizi

A causa del maltempo, oltre ai parchi e alle piscine pubbliche, resteranno chiuse tutte le attività e i servizi educativi che si svolgono al loro interno, comprese le biblioteche e il Planetario.

L'apertura pomeridiana di specifici centri balneari, come Solari, Romano, Cardellino e Sant'Abbondio, così come di altre aree verdi cittadine, sarà valutata e decisa solo in base all'evoluzione favorevole delle condizioni meteo. Il Museo Civico di Storia Naturale, tuttavia, rimarrà accessibile al pubblico. L'accesso sarà garantito dall'ingresso dei giardini Montanelli di corso Venezia, attraverso un percorso transennato e protetto, studiato per mantenere una distanza di sicurezza dagli alberi e garantire la massima attenzione alla sicurezza dei visitatori.

Raccomandazioni e coordinamento della sicurezza

Il Comune di Milano e la Protezione Civile hanno diramato una serie di raccomandazioni essenziali per la sicurezza dei cittadini.

Si invita vivamente ad allontanarsi da zone verdi e alberate durante il periodo di allerta. È altrettanto cruciale non sostare sotto o nelle immediate vicinanze di impalcature di cantieri, dehors e tende, che potrebbero essere instabili in caso di forti raffiche di vento. Inoltre, è fondamentale provvedere alla messa in sicurezza di tutti gli oggetti esposti su terrazze e balconi, inclusi ponteggi, tendaggi, vasi e qualsiasi altro manufatto che possa essere spostato, danneggiato o diventare un pericolo a causa del vento e delle intemperie. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà costantemente attivo per il monitoraggio della situazione meteorologica e per coordinare tempestivamente gli eventuali interventi necessari in città.

I cittadini possono rimanere aggiornati sui rischi meteo collegandosi al sistema di allerta della Protezione Civile del Comune o scaricando le app gratuite dedicate, per ricevere informazioni in tempo reale.