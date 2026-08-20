Il maltempo ha flagellato la provincia di Brescia, creando gravi disagi alla viabilità e all'accesso ai servizi essenziali. L'esondazione del torrente Rabbia e il conseguente crollo del ponte di Rino, uniti alla chiusura della Statale 42 del Tonale, hanno reso estremamente difficoltoso raggiungere l'ospedale di Edolo. Attualmente, l'unica via d'accesso alla struttura sanitaria è una strada dove è stato istituito il senso unico alternato, complicando ulteriormente gli spostamenti per residenti e personale.

Di fronte a questa emergenza, la Regione Lombardia ha prontamente attivato misure straordinarie per assicurare la continuità dei servizi sanitari.

L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha sottolineato l'impegno costante: “Stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione e per l’ospedale di Edolo abbiamo già rivisto l’organizzazione dei turni del personale, garantendo la continuità dei servizi anche attraverso il prolungamento dei turni e favorendo l’accesso al presidio di tutti gli operatori che riescono a raggiungerlo. In una situazione di emergenza la priorità è fare in modo che l’ospedale continui a funzionare e che ai cittadini non venga mai a mancare l’assistenza.”

Gestione dell’emergenza sanitaria

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata incaricata di gestire i trasporti e le eventuali situazioni di urgenza, assicurando al contempo l'attività di prelievo per esami ematici.

Bertolaso ha aggiunto che “Al momento la situazione è sotto controllo e tutte le strutture coinvolte stanno lavorando in stretto coordinamento per affrontare eventuali ulteriori necessità”. La Regione sta monitorando costantemente l'evolversi degli eventi e ha istituito un coordinamento attivo tra ASST Valcamonica, AREU e tutte le strutture sanitarie coinvolte, con l'obiettivo primario di garantire l'assistenza alla popolazione dell'Alta Valle Camonica.

Impatto sulla viabilità e i servizi

Il maltempo ha causato numerosi disagi non solo a Edolo, ma anche in altre aree del Nord della Lombardia. In provincia di Brescia, a Sonico, una frana ha provocato il crollo del ponte sul torrente Rabbia, che collega la frazione di Rino, e ha imposto la chiusura della statale del Tonale.

Per lo stesso motivo, la linea ferroviaria Malonno–Edolo è stata interrotta. Anche il comune di Vione, sempre nel Bresciano, ha subito l'impatto di frane che hanno interessato le strade locali. Le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza e l'assistenza ai residenti colpiti.