A Termoli, una coppia è stata arrestata dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare crack ed eroina. L'operazione è scattata il 20 agosto 2026, quando gli agenti del Commissariato hanno notato movimenti sospetti attorno a un bed and breakfast della città molisana. Un uomo, uscito dalla struttura ricettiva, è stato osservato mentre consegnava un involucro a un individuo a bordo di un'auto appena giunta, un comportamento che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Il tempestivo intervento degli agenti ha portato a una perquisizione nella camera occupata dalla coppia all'interno del B&B.

Qui, nascosti in una cassaforte, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi di droga, un mix di eroina e crack, insieme a un bilancino elettronico di precisione e altro materiale chiaramente destinato alla preparazione e al confezionamento degli stupefacenti. Durante le fasi del controllo, l'uomo ha tentato di opporsi fisicamente, cercando di sottrarsi alle verifiche della polizia. La coppia è stata inoltre trovata in possesso di 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Le Accuse e i Provvedimenti Cautelari

Le successive indagini hanno rafforzato l'ipotesi che la coppia non fosse dedita alla mera detenzione delle sostanze, ma fosse attivamente coinvolta nella preparazione e nello spaccio di crack e altre droghe.

Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, in aggiunta, è stato denunciato anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale a causa del suo tentativo di ostacolare l'operazione. A seguito della convalida dell'arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Larino, sono state disposte misure cautelari: per l'uomo gli arresti domiciliari, mentre per la donna l'obbligo di dimora, con il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio durante le ore notturne.

Il Contesto del Contrasto allo Spaccio di Droga

L'intervento delle forze dell'ordine a Termoli si inserisce in un più ampio e costante impegno nel contrasto al traffico e allo spaccio di droga su tutto il territorio nazionale.

Un esempio recente di questa attività è l'operazione condotta a San Severo, dove una collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri ha portato al sequestro di oltre 7,6 chili di cocaina. In quell'occasione, due fratelli sono stati arrestati e anche in questo caso sono stati rinvenuti bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, evidenziando una metodologia operativa simile tra i diversi gruppi criminali. Questi episodi sottolineano la determinazione delle forze dell'ordine nel monitorare e colpire il fenomeno dello spaccio, sia nelle strutture ricettive che nelle abitazioni private, per arginare la diffusione illecita di sostanze stupefacenti.