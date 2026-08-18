Un grave cedimento strutturale ha interessato il tratto sud del Lungomare di San Lucido, sulla costa tirrenica dell’alto Cosentino, nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2026. Le intense piogge e la forza impetuosa del mare hanno causato il crollo di una porzione significativa della carreggiata, generando una vasta voragine che ha inghiottito due autovetture che si trovavano in sosta.

L’evento, di notevole entità, ha richiesto un’immediata mobilitazione. L’Amministrazione comunale di San Lucido ha prontamente attivato la macchina dei soccorsi e dell’intervento municipale.

Fin dalle prime ore del mattino, precisamente dalle 5.30, il sindaco, i componenti dell’Amministrazione, i Vigili del Fuoco, i tecnici comunali e gli operai si sono recati sul posto, operando in prima linea per coordinare le complesse operazioni d’emergenza. Tra i primi interventi eseguiti, si è proceduto alla rimozione e al recupero dei veicoli coinvolti, mentre l’area interessata dal crollo è stata immediatamente transennata per ragioni di sicurezza. Contestualmente, sono stati avviati i lavori urgenti di messa in sicurezza della zona.

Maltempo e interventi nel Cosentino

Il maltempo che ha colpito la regione non ha interessato solo San Lucido. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea sono stati impegnati anche in numerosi altri comuni del Tirreno cosentino.

Qui, le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato la caduta di alberi e rami, causando disagi e richiedendo interventi rapidi per ripristinare la viabilità e la sicurezza. L’intera situazione ha evidenziato la necessità di una risposta coordinata e tempestiva tra le autorità locali e i servizi di emergenza per affrontare le criticità diffuse sul territorio e garantire l’incolumità dei cittadini.

La vulnerabilità del Lungomare di San Lucido

Il lungomare di San Lucido, in particolare il suo tratto sud, è un’infrastruttura che in passato è stata già interessata da fenomeni di erosione costiera e da violente mareggiate. Questa porzione della costa tirrenica cosentina è considerata una delle aree più esposte e vulnerabili.

Il Comune di San Lucido aveva già in precedenza segnalato e affrontato le fragilità di quest'area, che era stata oggetto di specifici interventi di manutenzione e di un costante monitoraggio, proprio in virtù della sua particolare suscettibilità alle condizioni meteorologiche avverse e all’azione erosiva del mare.

Prospettive e misure preventive

Le autorità locali hanno sottolineato con fermezza la necessità di implementare controlli continui e di avviare ulteriori lavori di consolidamento strutturale per prevenire il ripetersi di simili cedimenti in futuro. La situazione del tratto coinvolto rimane sotto stretta osservazione da parte degli enti preposti, che proseguono con le attività di messa in sicurezza e di monitoraggio costante. L’obiettivo primario è garantire la stabilità e la durabilità dell’infrastruttura, proteggendo al contempo la sicurezza pubblica e il patrimonio costiero.