Hanno rapinato una donna a bordo di un monopattino elettrico, strappandole dal collo una collana d'oro, per poi fuggire verso la zona nord della città. La polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini, di 22 e 24 anni, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.

La fuga e l'inseguimento

Dopo l'allarme, le volanti hanno intercettato in corso Giulio Cesare un monopattino con a bordo due giovani che corrispondevano alle descrizioni fornite.

Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato di evitare il controllo, percorrendo diverse strade.

Gli agenti li hanno però raggiunti e bloccati in Lungo Dora Napoli.

Recuperata la collana

Durante la perquisizione personale, il conducente del monopattino è stato trovato in possesso della collana d'oro sottratta alla donna. Il gioiello è stato successivamente restituito alla legittima proprietaria, mentre il monopattino elettrico è stato sottoposto a sequestro.

La denuncia per violazione delle norme sull'immigrazione

I due giovani, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già destinatari di un ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, oltre all'arresto per rapina aggravata in concorso sono stati denunciati anche per violazione della normativa sull'immigrazione.